 Платні камери відкрито у СІЗО Запоріжжя та Дніпра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Платні камери відкрито у СІЗО Запоріжжя та Дніпра

Посидіти з комфортом у слідчому ізоляторі Запоріжжя коштуватиме 570 гривень за добу. У Дніпрі таке "задоволення" вартує дорожче - 880 гривень.

Звичайна камера у Лук'янівському СІЗО у Києві, архівне фото

Звичайна камера у Лук'янівському СІЗО у Києві, архівне фото

Міністерство юстиції  України в рамках експериментального проєкту відкрило платні камери в слідчих ізоляторах у Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області та Дніпрі.

Про це у неділю, 31 травня, повідомляє пресслужба міністерства юстиції на офіційній сторінці у Facebook.

"Відкрили платні камери в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпро. Ціни в Запоріжжі: доба - 570 гривень, тиждень - 1 990 гривень, місяць - 3 410 гривень; Вільнянський район: доба - 540, гривень, тиждень - 1900 гривень, місяць - 3 260 гривень; Дніпро: доба - 880 гривень, тиждень - 2 200 гривень і 3 060 гривень за місяць", - наводить пресслужба слова міністра юстиції Дениса Малюськи.

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Він зауважив, що запровадження таких послуг допоможе отримати гроші на ремонт та усунути корупцію.

"Нехай за кращу камеру платить не хабар, а платіж до бюджету. Неналежні умови тримання в СІЗО - проблема, за яку Європейський суд присуджує сплату компенсацій", - сказав Малюська.

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Також він підкреслив, що напрямок руху тюремної реформи - це зменшення бюджетних видатків на тримання засуджених, які в достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти і не сидіти на шиї платників податків.

Раніше в Україні платні камери запрацювали у Київському слідчому ізоляторі. Доба користування однієї з чотирьох камер покращеної комфортності коштує дві тисячі гривень.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман


 

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