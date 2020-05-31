Платні камери відкрито у СІЗО Запоріжжя та Дніпра

Міністерство юстиції України в рамках експериментального проєкту відкрило платні камери в слідчих ізоляторах у Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області та Дніпрі.

Про це у неділю, 31 травня, повідомляє пресслужба міністерства юстиції на офіційній сторінці у Facebook.

"Відкрили платні камери в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпро. Ціни в Запоріжжі: доба - 570 гривень, тиждень - 1 990 гривень, місяць - 3 410 гривень; Вільнянський район: доба - 540, гривень, тиждень - 1900 гривень, місяць - 3 260 гривень; Дніпро: доба - 880 гривень, тиждень - 2 200 гривень і 3 060 гривень за місяць", - наводить пресслужба слова міністра юстиції Дениса Малюськи.

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Він зауважив, що запровадження таких послуг допоможе отримати гроші на ремонт та усунути корупцію.

"Нехай за кращу камеру платить не хабар, а платіж до бюджету. Неналежні умови тримання в СІЗО - проблема, за яку Європейський суд присуджує сплату компенсацій", - сказав Малюська.

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Також він підкреслив, що напрямок руху тюремної реформи - це зменшення бюджетних видатків на тримання засуджених, які в достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти і не сидіти на шиї платників податків.

Раніше в Україні платні камери запрацювали у Київському слідчому ізоляторі. Доба користування однієї з чотирьох камер покращеної комфортності коштує дві тисячі гривень.