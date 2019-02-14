Плата за безпеку: Вашингтон хоче значно більше грошей за розміщення військових США

Сполучені Штати утримують понад 170 тисяч своїх військових у більш ніж 160 країнах. Така кількість дислокованих за межами США військових приблизно дорівнює всій чисельності Бундесверу ФРН.

За кордоном США не тільки намагаються відстоювати та втілювати свої власні геостратегічні інтереси. Йдеться також і про захист союзників, у тому числі й партнерів у НАТО. Впродовж десятиліть дружні до США країни могли покладатися на військову підтримку з боку Вашингтона. Проте з моменту приходу до влади адміністрації нинішнього президента Дональда Трампа така підтримка дедалі більше під питанням.

Уже скоро привілей не для кожного

Тепер Трамп висунув умови для захисту з боку США, а саме, союзникам треба самим більше витрачати на свою власну оборону. Про серйозність намірів американського президента свідчить нещодавно розроблений план уряду США. За даними інформаційної агенції Bloomberg, цей план вибудовано на формулі "витрати на розміщення + 50 відсотків".

Ідеться саме про країни, на території яких розміщенні військові США, як-то Німеччина. Такі країни мають цілком перебрати на себе всі видатки, пов'язані з дислокацією військ США. Крім того, вони ще повинні доплачувати Вашингтону 50 відсотків - за такий собі привілей надати свою територію для військових контингентів США.

Досі подібний задум є просто концепцією, про яку обговорюють американські урядовці, пише Bloomberg. Як наголошує агенція, самого рішення ще немає. Тим більше, що ця ініціатива спричинила дискусії й у Пентагоні. Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, котрий з 2017 року проживає в Німеччині, різко розкритикував такі плани. "Коли я вперше почув про це, мене це дуже здивувало. Таке не можна вважати серйозною політичною ідеєю", - розповів досвідчений знавець оборонної політики США в розмові з DW.

Південна Корея в ролі тестового майданчика

Про серйозність задумів Трампа свідчать і нещодавні переговори з керівництвом Південної Кореї. Саме тут розміщується третій за чисельністю контингент американських військ у світі. На першому та другому місцях - Японія та Німеччина відповідно. І саме до Південної Кореї Трамп висунув вимогу платити більше за розміщення американських військових. "Ми вимагаємо (покриття всіх. - Ред.) видатків плюс 50 відсотків", - сказав Трамп, якщо вірити повідомленням преси. Згодом у Сеулі погодилися платити на вісім відсотків більше, тобто 924 мільйона доларів замість дотеперішніх 830 мільйонів.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес

"Армія США дислокується в Південній Кореї з метою захисту країни", - запевняє Бен Ходжес. За його словами, принаймні там зрозуміло, чому Трамп вимагає більше грошей. "Але з'єднання, котрі розташовані в Німеччині, Італії, Греції чи Великобританії, призначені для спільної безпеки всіх", - наголосив Ходжес.

Стратегічне значення Німеччини

Німеччина для Вашингтона - найважливіша європейська країна для дислокації військ. Наприкінці 2018 року тут перебувало понад 35 тисяч військових США. Численніший військовий контингент Пентагон утримує тільки в Японії. Штаб-квартира Європейського командування збройних сил США розташована в Штутгарті. База військово-повітряних сил (ВВС) США "Рамштайн" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц є водночас штаб-квартирою ВВС США в Європі. Крім того, у ФРН дислокуються також і морські піхотинці США. Виняток становить хіба що військово-морський флот США, котрий не має власних постійних баз на території Німеччини.

Також найбільший американський військовий госпіталь за межами США - Регіональний медичний центр Ландштуль (LRMC) - розташований так само неподалік від бази "Рамштайн". Саме тут лікували військових США, котрі, приміром, отримали поранення під час військової операції в Іраку. І зараз Пентагон споруджує ще один військовий шпиталь поблизу бази "Рамштайн". Вартість нового об'єкта - близько одного мільярда доларів США.

Томас Гічлер

"Розміщені в країні американські війська надають Німеччині вкрай незначну перевагу, але водночас це - велика перевага для Сполучених Штатів", - каже Томас Гічлер (Thomas Hitschler), котрий представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) в комітеті оборони Бундестагу. Тож, на його думку, було б недоцільно переносити витрати на Німеччину. По суті, з ним погоджується й колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес: "Це - перевага насамперед для нас. Тільки завдяки цьому ми можемо діяти в Африці, на Близькому Сході та Європі так, як повинні".

Немислимі суми

Гічлер вбачає у цьому плані вже відому агресивну риторику президента США, чия мета - отримати найкращі умови для Сполучених Штатів, тобто все згідно з гаслом "Америка передусім". І Трамп вже не вперше вимагає грошей від союзників. "Багаті, заможні країни, яких ми захищаємо, - під наглядом, - сказав Трамп під час свого виступу у Пентагоні. - Нам не можна бути дурником для всіх і кожного".

Насамперед Німеччина неодноразово ставала мішенню критики американського президента за те, що Берлін не витрачає два відсотки свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборонні цілі, як того вимагають домовленості в рамках НАТО. Генерал-лейтенант Ходжес згоден з тим, що Німеччина має робити більше, але додає: "Нам слід шукати шляхи співпраці з цими країнами, а не постійно ображати їх".

Якщо підсумувати витрати, які Німеччина витрачає на безпеку в світі - іншими словами оборона, а також допомога на розвиток або дипломатія - то тут насправді до двох відсотків ВВП і доходить, пояснює Томас Гічлер.

За підрахунками експертно-аналітичного центру Rand Corporation, на даний момент Німеччина сплачує близько одного мільярда доларів США на рік за дислокацію американських військ у країні. Це покриває майже 28 відсотків пов'язаних з цим витрат. Якщо ж запанує принцип "кошти на перебування плюс 50 відсотків", то для ФРН вартість розміщення американських військ може зрости в п'ять-шість разів - приблизно до 4,6 мільярда євро, порахували аналітики.

Знижка за добру поведінку

У статті Bloomberg йдеться й про ще один аспект планів уряду США, який породив критику: країни, що діють згідно з політичною програмою США, будуть платити менше. Політик Томас Гічлер розцінює це як загрозу міжнародній співпраці. "Спільна організація безпеки так не проводиться", - зазначає він.

Утім, уряд у США досить стримано ставиться до таких ініціатив. Принаймні, від Німеччини як місця розташування американських баз Вашингтон відмовитися не зможе. У цьому переконаний Ходжес. "Нам потрібен цей доступ в Європі, щоб захистити нас самих та наших союзників", - каже генерал-лейтенант.