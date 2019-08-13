 Пласідо Домінго залишає Метрополітен-оперу через закиди у домаганнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

Пласідо Домінго залишає Метрополітен-оперу через закиди у домаганнях

Легендарний оперний співак Пласідо Домінго після закидів у сексуальних домаганнях на його адресу покидає один з найпрестижніших оперних театрів у світі Метрополітен-оперу, де виступав понад 50 років.

Пласідо Домінго на сцені Метрополітен-опери

Пласідо Домінго на сцені Метрополітен-опери

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, більше не буде виступати в Метрополітен-опері у Нью-Йорку. Зірка опери виступив із відповідною заявою у вівторок, 24 вересня. Представники Метрополітен-опери підтвердили заяву знаменитості.

Очікувалося, що 25 вересня Домінго виконає провідну партію на прем'єрі опери "Макбет" композитора Джузеппе Верді, яка базується на трагедії Вільяма Шекспіра. "Моя участь у постановці відволікатиме увагу від старанної праці моїх колег - як на сцені, так і за кулісами", - наголошується у заяві співака, який взяв участь у генеральній репетиції. Співак також зазначив, що рішуче відкидає звинувачення.

За свою понад півстолітню кар'єру Домінго виконав близько 150 провідних оперних партій та щонайменше 21 раз відкривав сезон у Метрополітен-опері, виступаючи там протягом 51 року.

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Вісім співачок та одна танцівниця заявили, що оперний співак Пласідо Домінго сексуально домагався їх в різні періоди починаючи з 1980-х років. Домінго відкидає звинувачення на свою адресу. (13.08.2019)

У серпні про скасування майбутніх виступів Домінго на тлі обвинувачень на його адресу оголосили Філадельфійський оркестр та Опера Сан-Франциско. Найбільший на південному заході США театр готувався 6 жовтня відзначити 50-річний ювілей співпраці зі знаменитістю і планував з цієї нагоди "Спеціальний виступ".

Звинувачення в домаганнях на адресу зірки

Раніше інформагенція AP опублікувала матеріал, у якому низка співачок і одна танцівниця звинуватили відомого 78-річного співака в сексуальних домаганнях, які ймовірно відбулися в 1980-х роках.  За версією обвинувачок, у низці випадків їхня кар'єра була зруйнована, після того як вони відхилили домагання співака.

Сам Домінго заперечує подібні заяви. Він висловив стурбованість через "атмосферу, в якій людей засуджують без відповідних процедур". Раніше виконавець висловив жаль, що, можливо, змусив когось "почуватися некомфортно".

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