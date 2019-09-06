Пластик або папір: що більше шкодить довкіллю

З метою боротьби з пластиком в німецьких супермаркетах ще кілька років тому перестали пропонувати поліетиленові пакети: замість них покупці можуть придбати паперові. Однак чи є вони такими екологічними, як вважається? DW розбиралася, чи справді папір і картон завдають меншої шкоди довкіллю, ніж вироби з пластику, і чи існує альтернатива виробам з деревини.

Загроза для "зелених легенів планети"

За даними німецької організації "Форум з екології та паперу" (FÖP), для виробництва паперу вирубується кожне п'яте дерево на планеті. При цьому деревину постачають не лише з тих лісів, які експлуатуються з дотриманням низки принципів - зокрема, забезпечення їхньої охорони і відновлення.

"Наприклад, у Бразилії концерни, які спеціалізуються на виробництві целюлози, висаджують ліс на землях сільськогосподарського призначення, які потрібні населенню для вирощування продуктів харчування", - розповідає представниця організації, екологиня Евелін Шенгайт (Evelyn Schönheit). За її словами, в результаті люди змушені переміщатися в інші райони, де вони найчастіше вирубують джунглі для створення сільськогосподарських угідь. А це своєю чергою призводить до вимирання багатьох видів рослин і тварин, зазначає експертка.

Площа джунглів, які мають ключове значення у боротьбі зі зміною клімату, продовжує скорочуватися. За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, близько 20 відсотків глобальних викидів CO2 обумовлено знищенням лісів і його наслідками. В екологічній організації Greenpeace також наголошують, що 80 відсотків усіх пралісів планети вже знищені. За даними FÖP, щорічно у всьому світі знищується 13 мільйонів гектарів лісу.

Німеччина - світовий лідер зі використання паперу

У той же час споживання паперу в світі продовжує стрімко зростати. У 1980 році населення планети загалом витратило близько 170 мільйонів тонн, а у 2017 році - понад 423 мільйони тонн цього матеріалу.

При цьому світовим лідером з використання паперу на душу населення стала Німеччина: в 2018 році цей показник склав тут 241 кілограм. У цій невтішній статистиці ФРН обійшла навіть США, які посіли друге місце в списку: на одного американця в рік припадає 211 кілограмів витраченого паперу та картону. Фахівці FÖP зазначають, що, хоча у ФРН здебільшого використовують деревину зі Скандинавії, чверть целюлози постачається з Бразилії.

Пори те, що в останні роки споживання офсетного паперу, призначеного для друку книг або журналів, знижується, цього не можна сказати про пакувальні матеріали - наприклад, одноразовий паперовий посуд або упаковку для продуктів харчування. Споживанню паперу в значній мірі сприяє і стрімке зростання обсягів онлайн-торгівлі: при цьому розмір упаковки посилки часто буває значно більшим за сам товар.

Чи варто носити продукти у паперових пакетах?

У FÖP побоюються, що поганий імідж пластика також може призвести до того, що споживачі стануть дедалі частіше використовувати папір як пакувальний матеріал. Тим часом багаторазовий пластик завдає набагато меншої шкоди екології, ніж папір - принаймні, якщо його не переробляють.

Одним з негативних прикладів екологи називають паперові пакети, які можна придбати в багатьох німецьких супермаркетах. Їхній коричневий колір не означає, що вони виготовлені з переробленого паперу. Якраз навпаки: в німецькій екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) пояснюють, що для виробництва цих пакетів використовуються особливо довгі і міцні целюлозні волокна.

Як зауважують у DUH, такі волокна можуть бути отримані лише зі свіжої деревини з використанням безлічі хімічних речовин. Оскільки паперові пакети для продуктів повинні бути міцними, на їхнє виготовлення йде велика кількість вихідного матеріалу, що призводить до збільшення викидів СО2. В результаті виробництво одного паперового пакета завдає навколишньому середовищу більшої шкоди, ніж пластикового: баланс зміниться лише у тому випадку, якщо паперовий пакет буде використовуватися багаторазово.

Папір майбутнього - з трави і сіна?

Але чи існує альтернатива деревині? Зараз на цю тему проводиться безліч досліджень. Крім бамбука, який вважається швидкозростаючим матеріалом, надії покладають і на такі матеріали, як, наприклад, трава або солома.

При цьому трав'яний папір і картон у майбутньому можуть використовуватися, насамперед, як пакувальний матеріал. "При виробництві целюлозних гранул з трави практично не потрібні хімічні речовини," - розповідає експерт федерального відомства з охорони навколишнього середовища (UBA) Альмут Райгарт (Almut Reichart). Однак у такого матеріалу є і один недолік - він набагато менш однорідний, ніж волокна деревини, тому на ньому є темні плями. Тому, за словами Райгарта, для виробництва офсетного паперу трава не підійде.

Макулатура - цінна сировина

Ще одна порада фахівців - повністю перейти на папір, вироблений з макулатури. Справа в тому, що папір з вторинної сировини дозволяє економити не лише деревину. На його виготовлення витрачається на 70 відсотків води і 60 відсотків енергії менше, ніж при виробництві паперу зі свіжої целюлози.

Крім того, екологи рекомендують обмежити споживання паперу - наприклад, друкувати на обох сторонах аркуша, використовувати багаторазові сумки замість паперових пакетів і ганчірки, які можна прати, замість паперових рушників. А наклейка на поштовій скриньці з написом "Будь ласка, жодної реклами" може допомогти позбутися великої кількості паперових рекламних листівок і газет, які кидають до неї.