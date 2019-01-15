"План Б" Терези Мей: нові переговори щодо північноірландського кордону

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, оприлюднила в британському парламенті "План Б" стосовно виходу країни зі складу Європейського Союзу. Суть плану полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

За словами Мей, цього тижня вона планує провести додаткові переговори стосовно північноірландського питання в парламенті, зокрема з представниками північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP), а потім представити результат цих дискусій у Брюсселі. Прем'єр-міністерка виключила можливість проведення повторного референдуму про Brexit, а також перенесення на іншу дату терміну виходу Великобританії з ЄС.

Своїм "Планом Б" Мей намагалася здобути підтримку парламенту, який 15 січня відхилив узгоджену її урядом угоду про вихід з ЄС, щоб уникнути невпорядкованого Brexit. Реакція на її промову, однак, була переважно негативною. За словами лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна, Мей відмовляється визнавати реальну ситуацію навколо її угоди.

Прихильники Brexit, у свою чергу, відкидають досягнуту з Брюсселем домовленість про те, що Великобританія залишиться в митному союзі з ЄС, якщо про інше не буде домовлено на кінець перехідного періоду. На думку противників угоди, це прив'яже Сполучене Королівство до Євросоюзу.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування щодо "Плану Б" Терези Мей.

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