"Питання життя і смерті": у Катовіце почалася кліматична конференція ООН

У польському Катовіце в понеділок, 3 грудня, розпочалася конференція ООН із захисту клімату (COP24). Відкриваючи її, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав зміни клімату найважливішою проблемою, яка стоїть перед суспільством. "Навіть тоді, коли ми спостерігаємо руйнівний вплив клімату, що спричиняє хаос у всьому світі, ми все ще не робимо достатньо і не рухаємося достатньо швидко, щоб запобігти незворотній і катастрофічній зміні клімату", - сказав він, виступаючи перед представниками майже 200 країн, цитує агенція AP. Він також назвав конференцію у Катовіце, яка триватиме два тижні, найважливішою з часу Паризької в 2015 році.

На конференції в Катовіце учасники мають виробити конкретні правила та норми для втілення ухвалених у Парижі рішень. Очікується участь у ній багатьох глав держав.

Генсек ООН дорікнув країнам, особливо тим, які відповідальні за значні викиди парникових газів, що вони не роблять достатньо, аби досгянути закріплених в Паризькій кліматичній угоді цільових показників. Метою цієї угоди є скорочення викидів парникових газів, аби не не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби.

Гутерріш закликав країни знизити викиди парникових газів на 45 відсотків у період з 2010 року до 2030 року та націлитися на досягнення нульового показника до 2050 року. "Коротше кажучи, нам потрібна повна трансформація нашої глобальної енергетичної економіки, а також управління земельними та лісовими ресурсами", - зазначив він. Він назвав зміни клімату питанням "життя і смерті" для багатьох країн.

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на відкритті конференції, наголосив на важливості досягнення результатів на конференції в Катовіце. "Без успіху в Катовіце Паризька угода не зможе втілити очікування", - зазначив Дуда, цитує агентство Reuters. За його словами, країни стоять перед історичним випробуванням.

Міністр з питань економічного співробітництва і розвитку Німеччини Ґерд Мюллер (Gerd Müller) у виступі назвав глобальне потепління "проблемою виживання людства" і зазначив, що чекає більш рішучих дій у боротьбі зі змінами клімату. "Катовіце має стати поворотним моментом, щоб перейти від розмов до дій", - зазначив він, цитує агенція dpa.

Він також нагадав про план Німеччини в два рази збільшити свій внесок в зелений кліматичний фонд ООН - з 750 мільйонів до півтора мільярда євро. Раніше Світовий банк також заявив, що виділить 200 мільярдів доларів США на боротьбу зі змінами клімату у 2021-25 роках.

Дивитись відео 01:04 Now live 01:04 хв Поділитись Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2wbX5 Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018)