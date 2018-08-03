Письменник Едуард Успенський помер на 81-му році життя

У вівторок, 14 серпня, в Росії помер відомий письменник Едуард Успенський. Він помер на 81-му році життя у себе вдома в селі Пучково в Троїцькому адміністративному окрузі Москви. Раніше у нього було діагностовано злоякісне новоутворення. Упродовж останніх тижнів він не вставав з ліжка.

Критична позиція щодо анексії Криму

Успенський також відомий своїми критичними висловлюваннями щодо російської анексії українського Криму. Невдовзі після анексії він назвав цю історію "потворною". "Країна розділилася на 10 відсотків розумних і на 90 відсотків ідіотів. Я вважаю, що я належу до десяти розумних, бо вся ця історія з Кримом - вона потворна", - заявив він 2014 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Успенський - автор дитячих книг, які користувалися величезною популярністю у багатьох поколінь дітей і в часи Радянського Союзу, і після його розпаду. Серед них "Крокодил Гена і його друзі", "Дядя Федір, пес і кіт", "Гарантійні чоловічки", "Вниз чарівною річкою" і багатьох інших, які були перекладені більш ніж 25-ма мовами світу. Популярними стали і вигадані ним персонажі - Чебурашка, крокодил Гена, стара Шапокляк, кіт Матроскін і листоноша Пєчкін. За його сценаріями знято близько 60 мультиплікаційних фільмів.

На початку серпня Едуард Успенський надав кіностудії "Союзмультфильм", з якою тривалий час конфліктував, виняткові права на використання оригінальних сценаріїв "Простоквашино", а також ліцензію на товарні знаки з іменами героїв мультфільмів.

.