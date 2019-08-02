 Пивна йога: німці п′ють у позі лотоса | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Пивна йога: німці п'ють у позі лотоса

Йогу й пиво можна суміщати? Шанувальники пивної йоги в цьому не сумніваються. Кореспондентка DW відвідала заняття під керівництвом німецького йога-броваря.

Пивна йога: німці п'ють у позі лотоса

Ласкаво просимо на пивну йогу, єдиний вид йоги, від котрого можна сп'яніти. Сюди приходять, щоб розслабитися, випити пива й трохи посидіти в позі лотоса. Пивна йога з'явилась у США й швидко прижилась у Німеччині, де до пива особливе ставлення. У багатьох німецьких містах відкрились групи фанатів пивної йоги. Журналістка DW Ксенія Сафронова вирішила дізнатись, як проходять заняття з пляшкою у руці, й відвідала пробне тренування у Бонні.

Йога для любителів пива

Ці йоги збираються в звичайній студії щосуботи. Поки мені здається, що фізичні навантаження і алкоголь несумісні. У цій групі учасники безперечно думають інакше - всі знають одне одного й, очевидно, часто практикують пивну йогу. Так, чоловіків тут помітно більше, ніж дівчат.

Перед початком тренування вчитель роздає спеціальні гумові підставки під пиво й вручає кожному пляшку прохолодного напою. "Для початку я хочу пояснити, чому цим займають: уже два роки я викладаю йогу й варю власне пиво. Під час йоги я інколи п'ю пиво й помічаю, як змінюється мій фізичний та психічний стан. Хочу, щоб це відчули й ви", - пояснює викладач.

Йога з пляшкою в руці

Йога з пляшкою в руці

Після тижня спеки багатьом не терпиться відкрити прохолодну пляшку. Нарешті один з учасників заявляє: "У мене похмілля, я вчора розлучився з дівчиною. Можна вже розпочати?"

Пивна йога: інструкція для новачків

Правила дуже прості: у вартість заняття вже входить півлітра. Хочете ще? На підлозі стоїть сумка з охолодженим пивом: під час практики бажаючі беруть добавку, платити потрібно згодом. Сьогодні пропонують пиво місцевого виробництва. Майже всі пози тут виконуються з пляшкою у руці, а найдосвідченіші можуть пити прямо під час асан. Дозволено сміятися, падати, випивати зі сусідами по килимку.

Замість короткої медитації на початку заняття викладач пропонує замислитись про походження пива: "Зверніть увагу на етикетку. До складу пива входить не тільки вода, солод, хміль та дріжджі, а ще й любов. Тепер зробіть ковток і уявіть, як ріс хміль перед тим, як потрапити в пляшку". Після кількох кіл "вітання сонцю" (комплекс вправ для розминки) нам заявляють, ми вітали не сонце, а пиво. Крім того, ми подякували небесам за гарний врожай.

Починаємо з балансів. Зазвичай такі пози виконують наприкінці занять, але після кількох пляшок навряд чи хтось зможе утримувати баланс. Я думаю тільки про те, як би не впустити слизьку пляшку на підлогу. Здається, найскладніші пози вже позаду, але йог-бровар демонструє нову вправу: треба на кінчиках пальців обійти килимок і чокнутись з іншим учасником. Ми ходимо колом кілька разів. Зрозуміло, щоразу треба пити. Після такого виснажливого завдання пивні йоги тягнуться до сумки-холодильника за добавкою. Здається, хтось в останньому ряду відкриває вже третю пляшку, а в першому - втрачає баланс.

Хмільна медитація

Наприкінці заняття вчитель розповідає, як варити пиво з друзями, і обіцяє наступного разу принести новий сорт. Він справжній фанат пивної йоги й був на заняттях не лише у Берліні, але й у США.

Тепер ми можемо лягти в шавасану, тобто нічого не робити, заплющити очі й повністю розслабитись на кілька хвилин. Поки я подумки намагаюсь боротися зі сном, пивний йог в останньому ряду починає хропіти. Глибока медитація зривається, викладач пропонує розбудити його за допомогою мантри "Ом". 

Йогою я займаюсь кілька років, але після години такої практики відчувається невірогідна втома. По-перше, тренер не помилився, і стан справді змінився. У спеку вистачило лише одного пива, щоб не справитися з елементарними позами. По-друге, руки стають від пляшки незвично важкими, й тягне на сон. Такі заняття - варіант швидше для тих, кому не хочеться серйозно займатися йогою. А ще це можливість випити пива за незвичних умов. До речі, після виснажливого тренування учасники вирішили залишитися - не везти ж невипите пиво назад.

  • Спілка косарів Німеччини у Саксонії

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Косарі з екологічною свідомістю

    Члени "Спілки косарів Німеччини" вірять у повернення коси - екологічної альтернативи газонокосаркам. Для членів клубу косіння не тільки свого роду спорт, але й медитація. Об'єднання організовує курси для опанування техніки косіння та групової роботи на природі.

  • Найнижча та найвища людини світу: Чандра Бахадур Дангі та Султан Кьозен (архівне фото)

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Товариство велетнів

    Найвища жива людина світу (Султан Кьозен, зріст 2,51 м, на фото з найнижчим у світі до його смерті у 2015 році Чандром Бахадур Дангі) є почесним членом "Клубу велетнів". До нього приймають жінок, які мають зріст від 1,80 метра, та чоловіків, вищих за 1,90 м. Клуб має партнерів по всьому світу.

  • Пакетики з цукром

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Солодка пристрасть

    Тому, хто п'є каву без цукру, членство у цьому клубі даватиметься легко і безтурботно. Колекціонери цукрових пакетиків поклали свою пристрасть в основу клубної діяльності. Ральф Шредер з Нижньої Саксонії у 2013 році навіть потрапив у Книгу рекордів Гінеса - тоді його колекція налічувала 14502 пакетиків цукру.

  • Учасники перегонів на Bobby-Car у Баварії

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Автівочка Bobby назавжди

    Класичну дитячу забавку Bobby-Car винайшли у Німеччині у 1972 році. Ця машинка з кермом дуже популярна серед малечі. Однак на початку 1990-х кілька дорослих чоловіків вирішили випробувати Bobby-Car на міцність, ганяючи ними по крутих вулицях. В 2018 році на автівочці навіть встановили швидкісний рекорд, розігнавши її до 119 км/год. Про це повідомило "Спортивне товариство Bobby-Car".

  • Пастор церкви Летючого локшинного монстра

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Іменем макаронів

    Навіть якщо у більшості країн її офіційно не визнають, Церква Летючого локшинного монстра (FSM), у них діє і має багато вірян. Божество пастафариянства є частиною релігійної пародії американського фізика Боббі Хендерсона. Містечко Темплін, що неподалік від Берліна, здобуло світову славу, коли у ньому оголосили про проведення щоп'ятниці макаронних служб.

  • Чемпіонат з джаггеру у Тюрінгії

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Джаггер - спорт для знавців

    Джаггер - новий неофіційний вид спорту, винайдений для австралійської стрічки "Кров героїв" у 1989 році. У постапокаліптичному фільмі ця гра доволі жорстка, бо в ній забавляються черепом собаки. У варіанті, поширеному нині в Австралії та Німеччині, оснащені спеціальною "зброєю" гравці однієї команди мають закинути у "ворота" суперників "джаг", вироблений з пенопласту.

  • Двоє чоловіків на конкурсі вусачів

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Клуб вусачів та бороданів

    Вуса та бороди завжди вражають тих, хто їх не носить. Тож не дивно, що й у Німеччині вусачі та бородачі об'єднуються, щоб показати свої принади. На фото праворуч - кількаразовий чемпіон Німеччини Юрґен Буркгардт. Він заснував товариство "Красиві вуса".

  • На занятті у сміхоклубі Щастя-зараз у Франкфурті-на-Майні

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Сміхойога

    Сміятись - на користь здоров'ю, переконані прихильники сміхойоги. В Німеччині діють сотні разноманітних клубів сміху, у яких люди збираються винятково з метою разом пореготати і погигигати. До речі, 5 травня - Всесвітній день сміху.

  • default

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    "Пукай вільно"

    Насправді члени товариства "Пукай вільно" ставляться до себе не надто серйозно. Вони реєстрували у Північному Рейні-Вестфалії карнавальне об'єднання, тож вигадали собі цю назву заради забави. Однак у 2004 році багаторічний голова товариства - за сумісництвом місцевий політик - втрапив у халепу. Коли чиновники взнали про його статус у "Пукай вільно", то зажадали його відставки з усіх посад.

  • Мотоцикліст в костюмі рожевого зайця

    10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

    Зайці, які ганяють

    "Вуличні бійці" з'явились у Німеччині як найбільше товариство мотоциклістів, які займаються соціальними проектами. Вбрані як рожеві зайчики, ці байкери збирають пожертви та організують доброчинні акції. Об'єднання настільки популярне серед тих, хто має мотоцикли, що рожеві зайці трапляються в Німеччині повсюди.

    Автор: Елізабет Ґренір


DW.COM

Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі! (15.05.2019)  

Зібрав сміття - зайнявся йогою: новаторська ідея у боротьбі проти пластику (відео)

Викладачка йоги поєднала корисне з приємним: жінка запрошує жителів Бонна прибирати місто і за це викладає безкоштовно годину йоги у парку. Гори зібраного сміття у начебто охайній Німеччині вражають. (10.08.2018)  

10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині

Шукаєте незвичайне об'єднання, щоб долучитись до нього? У Німеччині до клубної діяльності ставляться серйозно - і мають про запас кілька десятків креативних пропозицій. У добірці DW - 10 найоригінальніших. (06.05.2019)  

Також за темою

Glas mit Bier Dunkelbier und Brot

10 найміцніших марок пива світу (фотогалерея) 02.08.2019

Щороку в першу п'ятницю серпня відзначається міжнародний день пива. DW зробила добірку найміцніших марок пива світу. Будьмо!

Bockbier

10 найміцніших марок пива світу 02.08.2019

Щороку в першу п'ятницю серпня відзначається міжнародний день пива. DW зробила добірку найміцніших марок пива світу. Будьмо!

Afterwork drinks mit Kollegen

Алкоголь: без нього справи кращі 27.03.2019

Три тижні без алкоголю. Три тижні, впродовж яких я почувалася бадьорішою, здоровішою та більш розслабленою. Що саме відбулося в моєму організмі? Враженнями від експерименту над собою ділиться журналістка DW Юлія Верґін.

Реклама

Відео

"Рожева пантера": юна боксерка-вундеркінд з Харкова (07.08.2019)

Кірі Макогоненко лише 11 років, але про неї вже говорять як про одну з найперспективіших юних боксерок України. Вона може боксувати із зав’язними очима і мріє про олімпійську медаль.  

Німецький цирк без тварин: голограми цифрового майбутнього наступають (06.08.2019)

Німецький цирк "Ронкаллі" відмовився від номерів за участі тварин. Тепер замість них виступають голограми. Цифрові клоуни смішать аудиторію, а голограмні слони сурмлять з арени. Дивіться!  

Фотогалерея

Тереза Мэй

Гуд бай, Терезо Мей!

Тереза Мей увійде в історію не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  