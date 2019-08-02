Пивна йога: німці п'ють у позі лотоса

Ласкаво просимо на пивну йогу, єдиний вид йоги, від котрого можна сп'яніти. Сюди приходять, щоб розслабитися, випити пива й трохи посидіти в позі лотоса. Пивна йога з'явилась у США й швидко прижилась у Німеччині, де до пива особливе ставлення. У багатьох німецьких містах відкрились групи фанатів пивної йоги. Журналістка DW Ксенія Сафронова вирішила дізнатись, як проходять заняття з пляшкою у руці, й відвідала пробне тренування у Бонні.

Йога для любителів пива

Ці йоги збираються в звичайній студії щосуботи. Поки мені здається, що фізичні навантаження і алкоголь несумісні. У цій групі учасники безперечно думають інакше - всі знають одне одного й, очевидно, часто практикують пивну йогу. Так, чоловіків тут помітно більше, ніж дівчат.

Перед початком тренування вчитель роздає спеціальні гумові підставки під пиво й вручає кожному пляшку прохолодного напою. "Для початку я хочу пояснити, чому цим займають: уже два роки я викладаю йогу й варю власне пиво. Під час йоги я інколи п'ю пиво й помічаю, як змінюється мій фізичний та психічний стан. Хочу, щоб це відчули й ви", - пояснює викладач.

Йога з пляшкою в руці

Після тижня спеки багатьом не терпиться відкрити прохолодну пляшку. Нарешті один з учасників заявляє: "У мене похмілля, я вчора розлучився з дівчиною. Можна вже розпочати?"

Пивна йога: інструкція для новачків

Правила дуже прості: у вартість заняття вже входить півлітра. Хочете ще? На підлозі стоїть сумка з охолодженим пивом: під час практики бажаючі беруть добавку, платити потрібно згодом. Сьогодні пропонують пиво місцевого виробництва. Майже всі пози тут виконуються з пляшкою у руці, а найдосвідченіші можуть пити прямо під час асан. Дозволено сміятися, падати, випивати зі сусідами по килимку.

Замість короткої медитації на початку заняття викладач пропонує замислитись про походження пива: "Зверніть увагу на етикетку. До складу пива входить не тільки вода, солод, хміль та дріжджі, а ще й любов. Тепер зробіть ковток і уявіть, як ріс хміль перед тим, як потрапити в пляшку". Після кількох кіл "вітання сонцю" (комплекс вправ для розминки) нам заявляють, ми вітали не сонце, а пиво. Крім того, ми подякували небесам за гарний врожай.

Починаємо з балансів. Зазвичай такі пози виконують наприкінці занять, але після кількох пляшок навряд чи хтось зможе утримувати баланс. Я думаю тільки про те, як би не впустити слизьку пляшку на підлогу. Здається, найскладніші пози вже позаду, але йог-бровар демонструє нову вправу: треба на кінчиках пальців обійти килимок і чокнутись з іншим учасником. Ми ходимо колом кілька разів. Зрозуміло, щоразу треба пити. Після такого виснажливого завдання пивні йоги тягнуться до сумки-холодильника за добавкою. Здається, хтось в останньому ряду відкриває вже третю пляшку, а в першому - втрачає баланс.

Хмільна медитація

Наприкінці заняття вчитель розповідає, як варити пиво з друзями, і обіцяє наступного разу принести новий сорт. Він справжній фанат пивної йоги й був на заняттях не лише у Берліні, але й у США.

Тепер ми можемо лягти в шавасану, тобто нічого не робити, заплющити очі й повністю розслабитись на кілька хвилин. Поки я подумки намагаюсь боротися зі сном, пивний йог в останньому ряду починає хропіти. Глибока медитація зривається, викладач пропонує розбудити його за допомогою мантри "Ом".

Йогою я займаюсь кілька років, але після години такої практики відчувається невірогідна втома. По-перше, тренер не помилився, і стан справді змінився. У спеку вистачило лише одного пива, щоб не справитися з елементарними позами. По-друге, руки стають від пляшки незвично важкими, й тягне на сон. Такі заняття - варіант швидше для тих, кому не хочеться серйозно займатися йогою. А ще це можливість випити пива за незвичних умов. До речі, після виснажливого тренування учасники вирішили залишитися - не везти ж невипите пиво назад.