Колишній президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність". Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в Києві у п'ятницю, 31 травня. "Наша партія іде на вибори (…) Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО. Ми йдемо, щоб перемагати і брати владу", - заявив Порошенко.

На з'їзді були присутні голова Верховної Ради України Андрій Парубій, депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і голова Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль, який подав у відставку.

За словами Порошенка, партія "Європейська солідарність" має намір представити список кандидатів у депутати на позачергові вибори до Верховної Ради на другому етапі з'їзду партії до 10 червня. "Затвердження списків відбудеться не сьогодні. Воно відбудеться на наступному етапі нашого з'їзду приблизно через тиждень", - сказав він. Порошенко зазначив, що серед кандидатів у депутати від партії "Європейська солідарність" будуть як нові особи, так і кандидати з досвідом.

24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".