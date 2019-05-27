 Петро Порошенко очолив партію ″Європейська солідарність″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність"

Головою партії "Європейська солідарність" обраний колишній президент України Петро Порошенко. Партія планує представити список кандидатів у депутати на позачергові вибори до 10 червня.

Петро Порошенко з дружиною Мариною під час з'їзду партії Європейська солідарність

Петро Порошенко з дружиною Мариною під час з'їзду партії "Європейська солідарність"

Колишній президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність". Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в Києві у п'ятницю, 31 травня. "Наша партія іде на вибори (…) Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО. Ми йдемо, щоб перемагати і брати владу", - заявив Порошенко.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що депутати ухвалять у другому читанні та в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки партій. (27.05.2019)

Петро Порошенко в інтерв'ю Die Welt заявив, що піде на наступні президентські вибори, щоб "протистояти тому, що досягнуте буде втрачено". Він також пошкодував, що за його каденцію не вдалось зупинити війну на Донбасі. (21.05.2019)

На з'їзді були присутні голова Верховної Ради України Андрій Парубій, депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і голова Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль, який подав у відставку.

За словами Порошенка, партія "Європейська солідарність" має намір представити список кандидатів у депутати на позачергові вибори до Верховної Ради на другому етапі з'їзду партії до 10 червня. "Затвердження списків відбудеться не сьогодні. Воно відбудеться на наступному етапі нашого з'їзду приблизно через тиждень", - сказав він. Порошенко зазначив, що серед кандидатів у депутати від партії "Європейська солідарність" будуть як нові особи, так і кандидати з досвідом.

24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".

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