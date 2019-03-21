Петро Порошенко заявив про підтримку посолки США в Україні

Президент України Петро Порошенко заявив про повну підтримку посолки США в Україні Марі Йованович, яка опинилась в центрі скандалу щодо "недоторканних" для правосуддя осіб. "Я хотів би підкреслити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі українсько-американських відносин. Підкреслюю, що вона, як представник США і президента Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку", - заявив Порошенко в п'ятницю, 22 березня, передає агенція "Українські новини".

Президент додав, що відносини Києва з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними і предметними, як сьогодні. "Як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей по-справжньому важливий актив нашої міжнародної політики", - зазначив голова держави.

Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню HillTV заявив, що Йованович вже під час першої зустрічі дала йому список тих, кого не слід притягати до відповідальності. Посольство США в Україні заявило, що його слова не відповідають дійсності. Державний департамент США також заперечив цю інформацію та назвав її вигідною корумпованим діячам для дискредитації посолки.

Своєю чергою Центр протидії корупції повідомив, що документ, який Луценко передав американським журналістам як доказ своїх слів, був підписаний "задовго до призначення Марі Йованович і стосувався сфабрикованої справи, що свого часу визнавав і сам Луценко". Прес-секретарка Луценка Лариса Сарган назвала пояснення ЦПК "брехнею".