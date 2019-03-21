 Петро Порошенко заявив про підтримку посолки США в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Петро Порошенко заявив про підтримку посолки США в Україні

Президент України Петро Порошенко повністю підтримує посолку США в Україні Марі Йованович, яку генпрокурор Юрій Луценко обвинуватив у передачі йому списку "недоторканних" для правосуддя осіб.

Петро Порошенко заявив про підтримку Марі Йованович

Петро Порошенко заявив про підтримку Марі Йованович

Президент України Петро Порошенко заявив про повну підтримку посолки США в Україні Марі Йованович, яка опинилась в центрі скандалу щодо "недоторканних" для правосуддя осіб. "Я хотів би підкреслити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі українсько-американських відносин. Підкреслюю, що вона, як представник США і президента Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку", - заявив Порошенко в п'ятницю, 22 березня, передає агенція "Українські новини".

Президент додав, що відносини Києва з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними і предметними, як сьогодні. "Як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей по-справжньому важливий актив нашої міжнародної політики", - зазначив голова держави.

DW.COM

Центр протидії корупції аргументував неправдивість заяви Луценка про список "недоторканних" для правосуддя, отриманий нім нібито від посолки США Марі Йованович. (22.03.2019)

У посольстві США відповіли на закиди генпрокурора Луценка щодо начебто передачі йому посолкою Йованович списку людей, яких не варто притягати до відповідальності. (21.03.2019)

Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню HillTV заявив, що Йованович вже під час першої зустрічі дала йому список тих, кого не слід притягати до відповідальності. Посольство США в Україні заявило, що його слова не відповідають дійсності. Державний департамент США також заперечив цю інформацію та назвав її вигідною корумпованим діячам для дискредитації посолки.

Своєю чергою Центр протидії корупції повідомив, що документ, який Луценко передав американським журналістам як доказ своїх слів, був підписаний "задовго до призначення Марі Йованович і стосувався сфабрикованої справи, що свого часу визнавав і сам Луценко". Прес-секретарка Луценка Лариса Сарган назвала пояснення ЦПК "брехнею". 

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Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)  

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