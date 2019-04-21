 Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полу дають підстави привітати Володимира Зеленського з перемогою. Він також наголосив, що не йде з політики.

Президент України Петро Порошенко

Порошенко визнав свою поразку у другому турі

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив про те, що результати екзит-полу дають йому підстави подзвонити Володимиру Зеленському і привітати його з перемогою. Про це він сказав під час брифінгу після оголошення результатів "Національного екзит-полу" ввечері у неділю, 21 квітня..

Порошенко заявив про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну". 

"Наша команда захищатиме курс на членство в Євросоюзі і НАТО", - зазначив Порошенко. Він також пообіцяв захищати Православну церкву України.

Водночас Порошенко заявив, що він і його команда готові надавати всебічну підтримку Зеленському в усіх його кроках, які відповідатимуть інтересам держави. "Я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готові підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наблизять нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він, додавши також про готовність передати наступнику всі свої міжнародні контакти.

Infografik Ukraine Wahl Exit Poll UKR ukrainisch

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Стосовно виборів, то Порошенко запевнив, що вони пройшли чесно, прозоро та "відповідно до європейських стандартів". При цьому він наголосив, що в умовах війни в Україні вдалося зберегти демократію і свободу вибору.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі за підсумком голосування станом на 18-ту годину.

Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,3 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Очікується, що пізніше ввечері 21 квітня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування.

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