Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив про те, що результати екзит-полу дають йому підстави подзвонити Володимиру Зеленському і привітати його з перемогою. Про це він сказав під час брифінгу після оголошення результатів "Національного екзит-полу" ввечері у неділю, 21 квітня..

Порошенко заявив про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

"Наша команда захищатиме курс на членство в Євросоюзі і НАТО", - зазначив Порошенко. Він також пообіцяв захищати Православну церкву України.

Водночас Порошенко заявив, що він і його команда готові надавати всебічну підтримку Зеленському в усіх його кроках, які відповідатимуть інтересам держави. "Я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готові підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наблизять нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він, додавши також про готовність передати наступнику всі свої міжнародні контакти.

Стосовно виборів, то Порошенко запевнив, що вони пройшли чесно, прозоро та "відповідно до європейських стандартів". При цьому він наголосив, що в умовах війни в Україні вдалося зберегти демократію і свободу вибору.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі за підсумком голосування станом на 18-ту годину.

Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,3 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Очікується, що пізніше ввечері 21 квітня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування.