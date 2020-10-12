 Петра Порошенка виписали з лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Новини

Петра Порошенка виписали з лікарні

Колишнього президента України Петра Порошенка, який раніше інфікувався коронавірусом, виписали з лікарні. Його стан здоров'я покращився, повідомила пресслужба політика.

Петра Порошенка виписали з лікарні у Києві, архівне фото

Петра Порошенка виписали з лікарні у Києві, архівне фото

Колишнього президента України Петра Порошенка, у якого раніше було діагностовано  COVID-19, виписали з лікарні. Про це повідомляє пресслужба Порошенка у соцмережі Facebook у понеділок, 12 жовтня.

"Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі подякували всім, хто підтримував колишнього президента України і додали, що протягом останніх днів отримали "сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах" з України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заразився коронавірусом. 3 жовтня Порошенка госпіталізували до однієї з лікарень Києва. 7 жовтня дружина Петра Порошенка Марина повідомила про погіршення його стану.

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