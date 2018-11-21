 Петер Сіярто: Видача угорських паспортів громадянам України законна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Петер Сіярто: Видача угорських паспортів громадянам України законна

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто не розуміє, чому видача угорських паспортів на Закарпатті спричинила скандал. За його словами, це не суперечить законам ні Угорщини, ні України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам. Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю DW.

"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство (...) Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сіярто.

На запитання DW, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сіярто відповів: "Чесно кажучи, я не знаю". "В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні", - додав глава угорського МЗС.

Як відомо, стаття 4 Конституції України передбачає єдине громадянство. Водночас закон визначає це єдине громадянство як "громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України". Водночас закон України про державну службу визначає набуття громадянства іншої держави підставою для припинення держслужби. Сайт "Миротворець" опублікував список з понад 300 імен, які, як стверджується, є українськими чиновниками і отримали угорські паспорти. Після цієї публікації у Закарпатській облдержадміністрації заявили, що проведуть перевірку наведених на сайті даних.

DW.COM

Будапешт пропонує Києву укласти угоду щодо захисту національних меншин. "Довіра між двома країнами має бути відновлена", - наголошує голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. (24.10.2018)

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Нагадаємо, конфлікт між Будапештом і Києвом розгорівся після ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою навчального процесу українську. У вересні цього року відносини загострилися після оприлюдненння відео про видачу угорських паспортів на на Закарпатті. Київ відповів на це висланням угорського консула в Береговому. Будапешт відреагував на це висланням українського консула.

Українська влада аргументувала своє обурення тим, що угорський консул порушив законодавство України, Віденську конвенцію про консульські зносини та ще закликав приховувати отримання угорського громадянства. Про це заявляв, зокрема, міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Натомість Сіярто переконаний: все, що робила у цьому питанні угорська сторона, "повністю відповідало угорським нормам, міжнародним і європейським нормам, і не суперечило та не передбачає покарання жодним законом України". "Тому я справді не зрозумів, чому виник такий скандал", - зауважив Петер Сіярто.

Повну версію інтерв'ю дивіться тут:

Дивитись відео 11:38
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11:38 хв

Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)

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Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)  

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