Петер Лімбурґ переобраний на посту генерального директора DW

Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) переобраний на посту генерального директора німецької міжнародної суспільної медіакомпанії Deutsche Welle (DW). Відповідне рішення ухвалене у п'ятницю, 28 вересня, в Берліні на засіданні Ради з питань мовлення DW.

Інших кандидатур, крім 58-річного Лімбурґа, який у 2013 році змінив на цій посаді Еріка Беттермана (Erik Bettermann), на голосування винесено не було. Голоів проти кандидатри Лімбурга подано не було.

Голова Ради з питань мовлення Карл Юстен (Karl Jüsten) відзначив запровадження Петером Лімбурґом важливих змін та необхідних інновацій, а також посилення в останні роки міжнародних позицій медіаконцерну.

Під керівництвом Петера Лімбурґа за минулі п'ять років аудиторія медіакомпанії зросла зі 101 мільйона до 175 мільйонів осіб. На даний час DW надає інформацію 30-ма мовами.

Аналітика для молоді

"Завдяки інтернету, соціальним мережам та нашим партнерам у нас є шанс привернути увагу набагато більшої кількості людей, ніж раніше. Як і в минулому, ми пропонуємо новини, аналітику та ідеї для роздумів, тільки в більш сучасному вигляді та ще з більшою орієнтацією на інтереси наших різноманітних та часто дуже молодих цільових груп", - наголошував Лімбурґ, який очолював DW упродовж минулих п'яти років.

Вибори генерального директора відбулися за рік до закінчення його першого шестирічного терміну повноважень - 30 вересня 2019 року. Лімбурґа переобрали на наступні шість років. Цього року медіакомпанія DW відзначила 65-річчя.

Робота на приватних телеканалах

Петер Лімбурґ після служби в Бундесвері вивчав право в Університеті Бонна та закінчив його в 1987 році. У 1988-1989 роках він проходив стажування у Німецькій агенції телевізійних новин DFA в Бонні та Лондоні. Потім Лімбурґ працював кореспондентом у Лейпцигу. У 1990 році він став кореспонлентом DFA та приватного телеканалу Sat.1 у справах Європи та НАТО в Брюсселі. У 1996 році він очолив боннське бюро приватного телеканалу ProSieben.

У 1999 році Лімбурґ став одним з головних редакторів приватного новинного каналу N24 та головним редактором відділу політики ProSieben, а з 2001 року - ще й Sat.1. У 2004-05 та 2008-09 роках Петер Лімбурґ був виконавчим директором Pool TV - спільного підприємства приватних телеканалів у Берліні. З 2008 до 2010 року працював головним редактором N24. З 2008 року - головний ведучий новинних програм Sat.1, а з 2010 року - директор інформаційних програм Sat.1 та ProSieben.

Урожденець Бонна



Петер Лімбурґ - голова журі премії ЗМІ німецького Бундестагу, член журі премії для молодих журналістів медіаконцерну Axel Springer, радник комісії з питань публіцистики Конференції католицьких єпископів Німеччини і член правління доброчинної організації Мальтійського ордену. Народився в Бонні, дитинство та юність провів у Римі, Парижі, Афінах та Брюсселі. Лімбурґ одружений, має трьох дітей.