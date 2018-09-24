 Петер Лімбурґ переобраний на посту генерального директора DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Петер Лімбурґ переобраний на посту генерального директора DW

Переобрання Петера Лімбурґа генеральним директором DW схвалила Рада з мовлення DW на засіданні в Берліні.

Петер Лімбурґ

Петер Лімбурґ

Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) переобраний на посту генерального директора німецької міжнародної суспільної медіакомпанії Deutsche Welle (DW). Відповідне рішення ухвалене у п'ятницю, 28 вересня, в Берліні на засіданні Ради з питань мовлення DW.

Інших кандидатур, крім 58-річного Лімбурґа, який у 2013 році змінив на цій посаді Еріка Беттермана (Erik Bettermann), на голосування винесено не було. Голоів проти кандидатри Лімбурга подано не було.

Голова Ради з питань мовлення Карл Юстен (Karl Jüsten) відзначив запровадження Петером Лімбурґом важливих змін та необхідних інновацій, а також посилення в останні роки міжнародних позицій медіаконцерну.

Під керівництвом Петера Лімбурґа за минулі п'ять років аудиторія медіакомпанії зросла зі 101 мільйона до 175 мільйонів осіб. На даний час DW надає інформацію 30-ма мовами.

Аналітика для молоді

"Завдяки інтернету, соціальним мережам та нашим партнерам у нас є шанс привернути увагу набагато більшої кількості людей, ніж раніше. Як і в минулому, ми пропонуємо новини, аналітику та ідеї для роздумів, тільки в більш сучасному вигляді та ще з більшою орієнтацією на інтереси наших різноманітних та часто дуже молодих цільових груп", - наголошував Лімбурґ, який очолював DW упродовж минулих п'яти років.

DW.COM

До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку. (03.05.2018)

На вимогу партії "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі обговорили Deutsche Welle. Решта фракцій високо оцінили діяльність медіакомпанії. Законодавчі зміни, які ініціювали праві популісти, наразилися на опір. (20.04.2018)

Вибори генерального директора відбулися за рік до закінчення його першого шестирічного терміну повноважень - 30 вересня 2019 року. Лімбурґа переобрали на наступні шість років. Цього року медіакомпанія DW відзначила 65-річчя.

Робота на приватних телеканалах

Петер Лімбурґ після служби в Бундесвері вивчав право в Університеті Бонна та закінчив його в 1987 році. У 1988-1989 роках він проходив стажування у Німецькій агенції телевізійних новин DFA в Бонні та Лондоні. Потім Лімбурґ працював кореспондентом у Лейпцигу. У 1990 році він став кореспонлентом DFA та приватного телеканалу Sat.1 у справах Європи та НАТО в Брюсселі. У 1996 році він очолив боннське бюро приватного телеканалу ProSieben.

У 1999 році Лімбурґ став одним з головних редакторів приватного новинного каналу N24 та головним редактором відділу політики ProSieben, а з 2001 року - ще й Sat.1. У 2004-05 та 2008-09 роках Петер Лімбурґ був виконавчим директором Pool TV - спільного підприємства приватних телеканалів у Берліні. З 2008 до 2010 року працював головним редактором N24. З 2008 року - головний ведучий новинних програм Sat.1, а з 2010 року - директор інформаційних програм Sat.1 та ProSieben.

Урожденець Бонна

Петер Лімбурґ - голова журі премії ЗМІ німецького Бундестагу, член журі премії для молодих журналістів медіаконцерну Axel Springer, радник комісії з питань публіцистики Конференції католицьких єпископів Німеччини і член правління доброчинної організації Мальтійського ордену. Народився в Бонні, дитинство та юність провів у Римі, Парижі, Афінах та Брюсселі. Лімбурґ одружений, має трьох дітей.

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