Петерсберг – розташований поблизу Бонна готель класу люкс. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петерсберг".

Гранд готель Петерсберг розташовано під Бонном на горі Петерсберг. До 1999 року цей готель був резиденцією німецького уряду, в якій зупинялись британська королева, Далай Лама, радянський державний лідер Леонід Брежнєв, японський кайзер, американські президенти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.