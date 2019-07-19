Петербурзький діалог - російсько-німецький форум громадянського суспільства. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петербурзький діалог".

Форум "Петербурзький діалог" є платформою для зустрічі представників громадянського суспільства Росії та Німеччини. Форум було засновано 2001 року під патронатом президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ґергарда Шредера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.