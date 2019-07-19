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Петербурзький діалог

Петербурзький діалог - російсько-німецький форум громадянського суспільства. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петербурзький діалог".

Форум "Петербурзький діалог" є платформою для зустрічі представників громадянського суспільства Росії та Німеччини. Форум було засновано 2001 року під патронатом президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ґергарда Шредера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу

Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу 19.07.2019

Учасники Петербурзького діалогу в Кенігсвінтері по-різному відреагували на пропозицію України обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова. Водночас вони вважають, що такий обмін стане позитивним сигналом.
Меркель і Путін можуть зустрітись у липні в Німеччині

Меркель і Путін можуть зустрітись у липні в Німеччині 21.03.2019

Цього року "Петербурзький діалог" відбудеться поблизу Бонна. Вперше з часу анексії Криму Росією у ньому мають взяти участь канцлерка ФРН Меркель та президент РФ Путін.
Вперше з 2012 року починається Петербурзький діалог ФРН та РФ

Вперше з 2012 року починається "Петербурзький діалог" ФРН та РФ 14.07.2016

У Петербурзі 14 липня починається форум "Петербурзький діалог", майданчик для спілкування представників політикуму та громадянського суспільства Німеччини та Російської Федерації.

Обережне перезавантаження 23.10.2015

Після дворічної перерви через анексію Криму "Петербурзький діалог" знову відбувся. Головна тема німецько-російського форуму в Потсдамі - відновлення перемовин між обома країнами.

Сердитий німецький бізнес про українські реформи - DW Новини (23.10.2015) 23.10.2015

У Берліні відбувся українсько-німецький економічний форум. "Петербурзький діалог" намагається перезавантажити російсько-німецькі відносини. За кого проголосує Донбас 25 жовтня?

DW Новини за 100 секунд (23.10.2015) 23.10.2015

Позиція Меркель щодо біженців не зміниться. "Газпром" втратив близько 18 мільярдів рублів. Обама заблокував бюджет Пентагону.
Перший після Криму: в Потсдамі відбувається Петербурзький діалог

Перший після Криму: в Потсдамі відбувається "Петербурзький діалог" 22.10.2015

Після дворічної перерви, викликаної подіями в Україні, в Потсдамі проходить черговий німецько-російський форум "Петербурзький діалог". Німецька сторона представлена в оновленому складі.
Пофалла: Петербурзький діалог не вирішить українську кризу

Пофалла: "Петербурзький діалог" не вирішить українську кризу 22.10.2015

Співголова німецько-російського форуму "Петербурзький діалог" Роланд Пофалла застерігає від надто високих очікувань від його проведення. Основні теми засідання - Україна та Сирія.

Культура - жертва конфлікту Росії з Заходом 31.08.2015

Зберегти культурні зв'язки - мета російских і німецьких митців, які у жовтні зберуться на форум «Петербурзький діалог».
ЗМІ: Німецько-російський форум відбудеться у жовтні

ЗМІ: Німецько-російський форум відбудеться у жовтні 04.07.2015

За інформацією німецького видання Der Spiegel, Росія та Німеччина поновлюють роботу форуму представників громадянського суспільства, яку було перервано через українську кризу.
Штайнмаєр виступає за збереження діалогу з Росією

Штайнмаєр виступає за збереження діалогу з Росією 26.11.2014

Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за збереження німецько-російського форуму "Петербурзький діалог". Він вважає необхідним і дипломатичний діалог з Москвою.
Зустріч Петербурзького діалогу скасували за наполяганням канцлерки

Зустріч "Петербурзького діалогу" скасували за наполяганням канцлерки 20.11.2014

Зустріч "Петербурзького діалогу", яку планували провести наступного тижня у Берліні, скасовано. Про це повідомив співголова німецько-російського форуму Лотар де Мезьєр.
Петербурзький діалог відкладено

"Петербурзький діалог" відкладено 13.10.2014

Внаслідок напруги, викликаної українською кризою, організатори традиційного російсько-німецького форуму "Петербурзький діалог" вирішили його відкласти.
Цього року німецько-російські урядові консультації не відбудуться

Цього року німецько-російські урядові консультації не відбудуться 11.10.2014

Через конфлікт в Україні, німецький уряд не планує до кінця року проводити вже традиційні німецько-російські урядові консультації. Вони мали відбутися паралельно з "Петербурзьким діалогом" у Сочі.
ЗМІ: Німецькі ГО не хочуть бути потьомкінським фасадом на форумі в Сочі

ЗМІ: Німецькі ГО не хочуть бути "потьомкінським фасадом" на форумі в Сочі 11.10.2014

Німецькі громадські організації відмовляються брати участь у форумі "Петербурзький діалог". У листі до Меркель вони пишуть, що не хочуть створювати в Росії "потьомкінський фасад" громадянського суспільства.
Петербурзький діалог відбувся під знаком української кризи

"Петербурзький діалог" відбувся під знаком української кризи 23.04.2014

Учасники німецько-російського форуму "Петербурзький діалог" закликали Москву й Київ до реальних кроків у напрямку деескалації. Через українську кризу форум відбувся за сильно скороченою програмою.
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