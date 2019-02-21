Перші супутники зв'язку для широкосмугового інтернету OneWeb виведено на орбіту

Одразу шість супутників зв'язку компанії OneWeb вивела на орбіту російська ракета-носій "Союз-СТ-Б4". Пуск відбувся в ніч на четвер, 28 лютого, з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані, повідомили в прес-службі аерокосмічної компанії Arianespace.

Повідомляється, що всі шість комунікаційних космічних апаратів, вагою майже 150 кілограмів кожен, виведено на цільову орбіту в 1200 кілометрів. Спочатку запуск планувався на 19 лютого, проте його двічі перенесли через технічні проблеми.

Широкосмуговий інтернет для всіх

Британська компанія OneWeb планує до 2021 року розмістити на орбіті близько 650 супутників, що дозволять забезпечити доступ до широкосмугового інтернету користувачам скрізь у світі.

2015 року OneWeb уклала з Arianespace угоду на 21 пуск ракет "Союз" для виведення супутників зв'язку. Пуски проводитимуться з трьох космодромів: Куру, Байконур у Казахстані та Восточний у Росії, зазначається на сайті європейського космічного оператора Arianespace.

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