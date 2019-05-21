 Перші призначення Зеленського: начальник Генштабу та глава АП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Перші призначення Зеленського: начальник Генштабу та глава АП

Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. Зокрема, новим начальником Генштабу ЗСУ став Руслан Хомчак, а адміністрацію президента очолив Андрій Богдан.

Володимир Зеленський під час інавгурації

Володимир Зеленський під час інавгурації

Президент України Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. У вівторок, 21 травня, він призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Руслан Хомчак народився в 1967 році, має звання генерал-лейтенанта ЗСУ учасник бойових дій на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ. Із лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ обіймав посаду головного інспектора міністерства оборони.

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Крім того, Володимир Зеленський призначив главою адміністрації президента свого радника Андрія Богдана.

Андрій Богдан народився в 1976 році, юрист за освітою. Працював заступником міністра юстиції України в уряді Віктора Януковича протягом 2007-2010 років, під час прем'єрства Миколи Азарова з 2010 до 2014 років був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Богдана називають адвокатом відомого бізнесмена Ігоря Коломойського.

Ще одним указом Зеленський призначив свого колишнього бізнес-партнера Сергія Шефіра першим радником президента.

Іншими указами на посади призначено заступників глави адміністрації та помічників президента. Заступниками стали, серед інших, Олена Зеркаль, яка працювала заступницею глави МЗС, та Руслан Рябошапка. 

Нагадаємо, раніше цього Володимир Зеленський підписав указ, якимрозпустив Верховну Раду та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

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