 Перші обіцянки митрополита Епіфанія (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.12.2018

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Політика й суспільство

Перші обіцянки митрополита Епіфанія (відео)

Що буде з храмами УПЦ Московського патріархату, як розбудовуватимуть нову українську церкву та якими будуть її відносини з Константинополем? DW зібрала обіцянки предстоятеля Епіфанія. 

Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

Новообраний предстоятель Православної церкви України Епіфаній обіцяє, що не буде жодних захоплень храмів московського патріархату. А також наголошує на незалежності Православної церкви України, при тому що і Константинополь, і українська влада відіграли велику роль у її створенні.

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Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву

Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти. (18.12.2018)  

Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя

Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП. (18.12.2018)  

Православна церква України: які настрої у вірян (відео)

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW. (17.12.2018)  

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Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній.

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