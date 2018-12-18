Перші обіцянки митрополита Епіфанія (відео)

Що буде з храмами УПЦ Московського патріархату, як розбудовуватимуть нову українську церкву та якими будуть її відносини з Константинополем? DW зібрала обіцянки предстоятеля Епіфанія.
Новообраний предстоятель Православної церкви України Епіфаній обіцяє, що не буде жодних захоплень храмів московського патріархату. А також наголошує на незалежності Православної церкви України, при тому що і Константинополь, і українська влада відіграли велику роль у її створенні.
Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти. (18.12.2018)
Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП. (18.12.2018)