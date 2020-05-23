 Перші напади після перемир′я: таліби вбили 14 афганських силовиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2020

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Новини

Перші напади після перемир'я: таліби вбили 14 афганських силовиків

14 членів афганських сил безпеки загинули у двох нападах, що стали першими після завершення перемир'я.

В Афганістані повідомили про дві атаки, скоєні талібами. Архівне фото

В Афганістані повідомили про дві атаки, скоєні талібами. Архівне фото

Бойовики радикального руху "Талібан" у четвер, 28 травня, здійснили два напади в Афганістані, внаслідок яких загинули 14 військових. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє агенція новин AFP.

За словами представників афганської влади, бійці "Талібану" напали на блокпост у провінції Парван, що у північно-східній частині країни, а також на поліцейський пост у місті Фарах на заході країни. В обох нападах загинули по семеро афганських військових та поліцейських. У "Талібані" також понесли втрати - відомо про щонайменше вісьмох вбитих бойовиків. Таліби поки що не коментують ці напади.

Ці напади стали першими після закінчення у вівторок, 26 травня, узгодженого урядом з талібами триденного перемир'я, якого сторони переважно дотримувалося. Це затишшя викликало сподівання в країні на те, що уряд Афганістану і таліби зможуть незабаром розпочати мирні переговори, зауважує AFP.

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Нагадаємо, 23 травня у "Талібані" оголосили триденне припинення вогню, що тривало протягом мусульманського свята Ураза-байрам, яке знаменує завершення посту в місяці Рамадан. Цій заяві передувала низка кривавих нападів та терактів, скоєних талібами проти військових та силовиків, вірних уряду в Кабулі.

Наприкінці лютого цього року США та керівництво "Талібану" погодили умови часткового поетапного виведення американських військ з Афганістану. Утім, тривале загострення ситуації в Афганістані ставить під загрозу досягнення цих домовленостей.

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