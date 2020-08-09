Перші дебати Трампа та Байдена: жорсткі заяви та взаємні образи

Перші дебати в рамках передвиборчої кампанії між чинним президентом США Дональдом Трампом та кандидатом від демократів Джо Байденом, що відбулися в вівторок, 29 вересня, перетворилися на хаотичний обмін образами.

Як повідомляє агентство AP, Трамп намагався тримати дебати під контролем, неодноразово переривав Байдена та вдавався до особистих закидів. Демократ, однак, теж жорстко дискутував та одного разу відповів президенту на чергове намагання його перервати: "Ти заткнеш пельку, чоловіче?"

"Блазень" і "цуценя Путіна"

Та, попри всі намагання контролювати дискусію, Трамп неодноразово був змушений захищатися. Зокрема, він ухилився від засудження прихильників домінування білої раси, які його підтримують. Також Байден розкритикував політику президента щодо пандемії COVID-19, зазначивши, що той "чекав та чекав", поки коронавірус не потрапив до США, і "досі не має плану" дій. Також під час суперечки Байден двічі назвав Трампа "блазнем". "Складно вставити бодай слово у розмові з цим блазнем, даруйте, з цією особою", - зауважив Байден в одному з епізодів дебатів. Також Байден назвав Трампа "цуценям Путіна" та "расистом".

Читайте також: Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена

У свою чергу, Трамп удався до особистих закидів, оголосивши, що син Байден Хантер скористався зі зв'язків батька, працюючи в Україні. Нагадаємо, що демократи намагалися оголосити Трампу імпічмент через його тиск на Київ з вимогами розслідування діяльності Хантера Байдена.

Також під час дебатів спливло питання щодо обсягу податків на прибуток, які сплачував Трамп. Президент заявив, що сплатив в останні роки мільйони податків, проте відмовився сказати, скільки саме сплатив федеральних податків на прибуток. Байден через це назвав Трампа "найгіршим президентом", якого колись мали США. Перед дебатами кандидат від декомратів оприлюднив власну податкову декларацію, в якій вказано, що він сплатив у 2019 році 300 тисяч доларів федерального податку на прибуток.

У дебатах кандидати порушували також питання расових відносин у США, призначення нової судді Верховного суду тощо. Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.