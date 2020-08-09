Перші дебати Трампа та Байдена: жорсткі заяви та взаємні образи

Перші дебати в рамках передвиборчої кампанії між чинним президентом США Дональдом Трампом та кандидатом від демократів Джо Байденом, що відбулися в вівторок, 29 вересня, перетворилися на хаотичний обмін образами.
Як повідомляє агентство AP, Трамп намагався тримати дебати під контролем, неодноразово переривав Байдена та вдавався до особистих закидів. Демократ, однак, теж жорстко дискутував та одного разу відповів президенту на чергове намагання його перервати: "Ти заткнеш пельку, чоловіче?"
"Блазень" і "цуценя Путіна"
Та, попри всі намагання контролювати дискусію, Трамп неодноразово був змушений захищатися. Зокрема, він ухилився від засудження прихильників домінування білої раси, які його підтримують. Також Байден розкритикував політику президента щодо пандемії COVID-19, зазначивши, що той "чекав та чекав", поки коронавірус не потрапив до США, і "досі не має плану" дій. Також під час суперечки Байден двічі назвав Трампа "блазнем". "Складно вставити бодай слово у розмові з цим блазнем, даруйте, з цією особою", - зауважив Байден в одному з епізодів дебатів. Також Байден назвав Трампа "цуценям Путіна" та "расистом".
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У свою чергу, Трамп удався до особистих закидів, оголосивши, що син Байден Хантер скористався зі зв'язків батька, працюючи в Україні. Нагадаємо, що демократи намагалися оголосити Трампу імпічмент через його тиск на Київ з вимогами розслідування діяльності Хантера Байдена.
Також під час дебатів спливло питання щодо обсягу податків на прибуток, які сплачував Трамп. Президент заявив, що сплатив в останні роки мільйони податків, проте відмовився сказати, скільки саме сплатив федеральних податків на прибуток. Байден через це назвав Трампа "найгіршим президентом", якого колись мали США. Перед дебатами кандидат від декомратів оприлюднив власну податкову декларацію, в якій вказано, що він сплатив у 2019 році 300 тисяч доларів федерального податку на прибуток.
У дебатах кандидати порушували також питання расових відносин у США, призначення нової судді Верховного суду тощо. Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер