Першу групу хлопців вивели з печери в Таїланді

Рятувальникам у неділю, 8 липня, вдалося визволити перших чотирьох хлопців з печери Тхам Луанг у Таїланді. "Двох вивели з печери. Ще двоє, судячи з всього, невдовзі також вийдуть назовні", - повідомив інформагенції AFP речник міністерства оборони Таїланду Конгчіп Тантраваніт. За його словами, вони досягли третьої зали печери.

Перші двоє хлопців, які вийшли з печери, перебували у польовому госпіталі поруч з нею, повідомив голова департаменту охорони здоров'я провінції Чіанграй. Невдовзі їх вертольотом відправили до лікарні в місті Чіанграй, інформує агентство Reuters.

8 липня міжнародна група рятувальників розпочала операцію з евакуації дванадцятьох хлопчиків та їхнього футбольного тренера з частково затопленої печери на півночі Таїланду в провінції Чіанграй. Під час евакуації кожного з бранців печери під час виходу супроводжують двоє аквалангістів. За словами представників рятувальної місії, операцію планують проводити поетапно, щоразу виводячи на поверхню по одному школяреві. Евакуація кожного з членів групи на поверхню може тривати багато годин.

Нагадаємо, 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через зливу і спричинений нею паводок вихід із печери був відрізаний, і школярі з тренером змушені були рухатися вглиб. Пошуки заблукалих тривали понад тиждень і були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через сезон дощів. Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня. Відтоді міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи для звільнення людей заблокованих у печері.