Першотравневу демонстрацію у Берліні припинили після сутичок з поліцією

У Берліні у суботу 1 травня увечері сталися сутички учасників традиційної першотравневої демонстрації та поліції. Після цього правоохоронці були змушені припинити демонстрацію.

Організатори заявили, що в заході взяли участь 20 тисяч людей. За даними поліції, йшлося про близько 8 тисяч учасників. Демонстранти виступали з гаслами проти расизму, капіталізму та завищених цін на ринку оренди житла Берліна.

Початок першотравневої демонстрації у Берліні

Велопробіг проти високих цін на житло в Берліні

Раніше того ж дня у берлінському районі Груневальд, де розташовані вілли багатьох заможних жителів німецької столиці, близько 10 тисяч осіб провели велосипедний пробіг під гаслом "Паралізуємо Груневальд повністю". Учасники хотіли у такий спосіб привернути увагу до проблеми високих цін на ринку оренди житла в німецькій столиці.

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Ще раніше цього ж дня у центрі міста біля Бранденбурзьких воріт відбулася профспілкова демонстрація, в якій взяли участь кілька сотень людей.

Акція профспілок на Першотравень біля Бранденбурзьких воріт у Берліні

Протести коронаскептиків - і на Першотравень

Крім того, близько 200 людей провели в берлінському районі Ліхтенберг акції протесту, щоб висловити незгоду з заходами, запровадженими з метою протидії поширенню коронавірусу.

За дотриманням порядку на акціях у німецькій столиці 1 травня стежило близько 5600 поліцейських. Загалом, за оцінкою поліції, у різноманітних акціях цього дня в Берліні взяли участь близько 30 тисяч людей. За попередніми даними, упродовж дня близько 20 правоохоронців постраждали, було здійснено 240 затриимань порушників.