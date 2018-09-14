Першим космічним туристом SpaceX стане японський мільярдер

Юсаку Маезава, японський мільярдер та колекціонер, має стати першим космічним туристом, який скористається послугами компанії Ілона Маска SpaceX. Про це у компанії повідомили у понеділок, 17 вересня, в Каліфорнії. "Я вирішив полетіти на Місяць", - заявив 42-річний бізнесмен, якого цитує AFP. Якщо все піде за планом, подорож станеться у 2023 році.

Маезава зазначив, що хоче запросити разом з собою "від шести до восьми" представників мистецтва - художників, архітекторів та дизайнерів. Його поїздка довкола Місяця має тривати близько тижня. Маск, своєю чергою, сказав, що Big Falcon Rocket - 118-метрова ракета з пасажирським відділенням - ще на стадії розробки.

Це не перший раз, коли SpaceX заявляє про запуск програми космічного туризму. У лютому 2017 року компанія обіцяла до кінця поточного року відправити двох мандрівників на перевізнику Dragon. За минулі місяці про проект нічого не було чути. Востаннє людство навідувало Місяць у 1972 році з місією Apollo.