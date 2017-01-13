 Перший спільний виступ Байдена і Харріс відбувся в шкільному спортзалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Перший спільний виступ Байдена і Харріс відбувся в шкільному спортзалі

Через коронавірус Джо Байден і Камала Харріс змушені були свій перший спільний виступ проводити у напівпопрожньому шкільному спортзалі.

Джо Байден і Камала Харріс - кандидати у президенти та віцепрезиденти США від Демократичної партії

Джо Байден і Камала Харріс - кандидати у президенти та віцепрезиденти США від Демократичної партії

Перший спільний виступ претендентів на посади президенти та віцепрезиденти США Джо Байдена та Камали Харріс всупереч традиції відбувся не перед великою кількістю прихильників, а перед журналістами у шкільному спортивному залі. Ймовірні кандидати від Демократичної партії виголосили свої промови ввечері у середу, 12 серпня, у місті Вілмінгтон, в якому мешкає Байден.

Через епідемію COVID-19 Байден та Харріс були змушені відмовитися від формату передвиборчого мітингу. У підсумку в приміщенні, де вони виступали, були присутніми лише репортери, члени штабу і помічники та представники їхніх родин. Через це інформаційне агентство AP назвало виступ кандидатів безпрецедентним для новітньої політичної історії США.

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Коронавірус і Трамп - головні теми виступу

Саме епідемія COVID-19 та реакція на неї адміністрації президента США Дональда Трампа були у центрі промов обох політиків. На думку Байдена і Харріс, чинне керівництво Білого дому продемонструвало свою нездатність належним чином відреагувати на пов'язану з коронавірусом кризу в американській системі охорони здоров'я.

Камала Харріс розкритикувала підхід Дональда Трампа до боротьби з коронавірусом у США

Камала Харріс розкритикувала підхід Дональда Трампа до боротьби з коронавірусом у США

"Вірус завдав удару майже по кожній країні. Але є причини, чому він вдарив по Америці сильніше, ніж по будь-якій іншій розвиненій державі. Це - через нездатність Трампа серйозно поставитися до цього з самого початку", - заявила Харріс.

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Харріс як надія для "чорних дівчат"

Байден оголосив про своє рішення брати участь у президентських перегонах разом із Харріс напередодні. Таким чином, вона стала першою афроамериканкою, до того ж і з південноазійським корінням, яка балотуватиметься на другу за важливістю посаду у США від однієї з двох найбільших політичних партій країни.

Під час виступу Байден підкреслив історичну, на його думку, важливість цього рішення. "Цього ранку по всій країні маленькі дівчата, особливо маленькі чорні та коричневі дівчата, які так часто відчували себе непоміченими та недооціненими у своїх спільнотах, прокинулися. Але сьогодні, можливо, вони вперше бачать себе по-новому", - підкреслив Байден.

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