Перший раз у перший клас - як готуються до школи в Німеччині

На відміну, наприклад, від України, єдиного для всієї країни "Дня знань" у Німеччині не існує. Освіта - за конституцією прерогатива федеральних земель, тому в землях літні канікули починаються і закінчуються по-різному. У кожній землі - своє "1 вересня".

У Німеччині йдуть до школи, як правило, з шести років. А готуватися до навчального року батьки починають задовго до початку занять у школі. Що ж необхідно, щоб відправити дитину перший раз у перший клас в Німеччині?

Підготовка батьків

Шестирічний Костя, син Тетяни, пішов у перший клас 14 серпня. Цього дня почався навчальний рік у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, де він живе з батьками. Але підготовка до школи почалася ще минулого літа.

"Рік тому в дитячому садку, куди ходив Костя, нам передали лист зі школи, до якої ми відносимося територіально - із запрошенням відвідати її, познайомитися, подати заяву на зарахування туди нашого сина.

Дивитись відео 01:23 Поділитись Шкільна форма: чи носять її у Німеччині (21.06.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Kr2W Шкільна форма: чи носять її у Німеччині

Нам потрібно було також заповнити спеціальну анкету, де, крім іншого, слід вказати, чи хочемо ми віддати сина до групи продовженого дня, чи потрібен Кості проїзний квиток на громадський транспорт, а ще - написати, з ким із знайомих по дитячому садку син хотів би вчитися в одному класі", - перераховує Тетяна.

Як правило, перед початком літніх канікул - для батьків майбутніх першокласників проводять збори. Їм розповідають про умови навчання, шкільну програму, відповідають на питання, дають поради, інформують, яке шкільне приладдя необхідно придбати, скільки на початку давати дитині грошей на кишенькові витрати і допомогти їй зрозуміти, що таке гроші.

У дитячому садку дітей теж готують до школи. Раз на тиждень відбувається окреме заняття. Утім, ані читати, ані писати, ані рахувати дітей не вчать. Більш того, формувати такі навички у дошкільнят у Німеччині взагалі не рекомендують - ані в дитсадку, ані в сім'ї: вважається, що це цілком завдання школи. Вихователь же допомагає дітям навчитися тривалий час сидіти на одному місці, уважно слухати, акуратно виконувати завдання вчителя. Але, звичайно, цим підготовка до школи не обмежується.

Громадський транспорт, поліція, швидка допомога

Як розповідає Тетяна, "під час спеціальної ознайомчої поїздки на автобусі і електричці майбутнім першокласникам на практиці показали, як користуватися громадським транспортом. Заглянули і в поліцію. В ігровій формі там дітей навчили, як користуватися пішохідними переходами і острівцями безпеки, як реагувати на різні сигнали світлофора. Наприкінці заняття кожному урочисто вручили Fußgängerführerschein - свого роду "ліцензію пішохода".

Першокласників у Німеччині навчають правилам дорожнього руху

А ще під час візиту до поліції малюкам чітко роз'яснили, що їм робити, якщо вони загубляться або якщо на вулиці з ними раптом заговорить незнайомець: діти дізналися, що звертатися по допомогу краще не до перехожих, а до співробітників магазину, аптеки, або поліцейської дільниці, розташованих поблизу.

Одного дня у школу прийшов лікар, і під його керівництвом майбутні першокласники пройшли курс надання першої медичної допомоги, де в ролі пацієнта виступав плюшевий ведмедик. Однак акцент робився не на тому, щоб малюк навчився різним медико-санітарним навичкам, а щоб, навіть у скрутній ситуації міг подолати розгубленість і не почувався безпорадним.

Приблизно за півроку до початку навчання батьки отримують запрошення з відділу охорони здоров'я на медичне обстеження дитини. У випадку Тетяни такий медогляд тривав приблизно годину. Лікар перевірив стан фізичного здоров'я малюка, ступінь його розвитку, а також рівень знання мови. Для дітей із сімей іноземців передбачені додаткові заняття, де вивчення німецької мови ведеться за особливою методикою і в прискореному темпі. Незадовго до старту навчального року дошкільнята проводять один день у "своїй" школі - щоб освоїтися в класах, де вони будуть вчитися, зорієнтуватися в будівлі і на шкільному подвір'ї. Це свого роду генеральна репетиція: дітлахи сидять на уроках, виходять на велику перерву.

Витрати на школу

У Німеччині школа безкоштовна. Але якщо за навчання платити не доводиться, то шкільне приладдя, канцтовари та деякі підручники батьки купляють самостійно. Зі свого гаманця також потрібно платити і за шкільні поїздки в інші міста, за кордон, розважальні та пізнавальні тури, що організовує школа для учнів. Виняток становлять діти з малозабезпечених сімей. У Німеччині всі шкільні витрати таких родин покриває держава.

Тетяна заплатила близько 50 євро за шкільне приладдя для сина - пенал, олівці, ножиці, гумки, фломастери, зошити, спеціальну папку для листування вчителя і батьків, а також ланч-бокс для сніданків і багаторазову пляшку для води.

Замість квітів - яскравий пакунок з солодощами "шультюте"

Підручники і зошити в землі Рейнланд-Пфальц теж треба купувати самостійно. Але в Німеччині є землі, де підручники для школярів початкової школи надають безкоштовно. Це Баден-Вюртемберг, Баварія, Бремен, Гессен, Мекленбург - Передня Померанія, Саксонія, Шлезвіг-Гольштейн, Тюрингія. Підручники можна брати на рік і в шкільній бібліотеці. Найбільшою витратою для Тетяни виявився шкільний ранець. Є, звичайно, найрізноманітніші, але вона вибрала такий, який коштував майже 300 євро. Зате до нього додавалися сумка для спортивних речей і набір кольорових олівців. До речі, носити важкий ранець її синові щодня не доводиться: деякі речі можна залишати в спеціальних шафах у класі.

Без квітів та під наглядом дорослих

У Німеччині діти йдуть в перший клас не з букетом квітів, а з яскравим конусоподібним картонним пакетом "шультюте" (Schultüte), який їм дарують батьки. Колись в нього клали виключно солодощі. Але переміг здоровий спосіб життя - і туди, як правило, кладуть шкільне приладдя, маленькі іграшки, фігурки Lego.

Перший день навчального року стає справжнім святом: урочисте екуменічне богослужіння в церкві, концерт, знайомство зі школою. До кожного першокласника прикріплюють шефів-наставників - учнів четвертих класів. До них можна звертатися з будь-якою проблемою.

Як німці святкують початок навчального року Пакет з подарунками Першокласникам батьки в Німеччині дарують величезний пакет, заповнений різними подарунками - солодощами, іграшками, але також корисними для школи речами. Своєрідний символ переходу від безтурботного дитинства до шкільного життя. "Шкільний пакет", який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явились у Німеччині ще наприкінці 18-го століття.

Як німці святкують початок навчального року Початок нового життя Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи у шість років. Навчальний рік починається у серпні або вересні - в залежності від федеральній землі. Більшість першокласників до цього моменту вже встигають провести кілька років у дитячому садку. Проте і для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя.

Як німці святкують початок навчального року Шкільний ранець - річ стильна Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласнику шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити у ньому не заминалися, і водночас був досконалим в ортопедичному сенсі. Неабияке значення має й дизайн. Вибір ранців нині величезний: зараз у тренді серед хлопчиків "Зоряні війни", не пасе задніх і багаторічний фаворит - Супермен.

Як німці святкують початок навчального року Важливі дрібнички У новому шкільному ранці має бути все необхідне для навчання: ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо у початковій школі, часто немає обіду. Але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброду. Обідають діти після школи вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів.

Як німці святкують початок навчального року Посміхаємось! Не можна забувати і про фото на пам’ять. У Німеччині на таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Як правило, фото підписується словами "Мій перший день у школі". Якщо бути відвертим, то багато хто з дітей без особливого захвату позує перед фотокамерою в цей важливий для них день.

Як німці святкують початок навчального року Благословення на навчання Перший день у школі в Німеччини починається не з навчання, а з особливої урочистої церемонії. На неї запрошують батьків, родичів та хрещених батьків. Першокласників благословляють на навчання під час спеціальної служби у церкві. Деякі школи пропонують міжконфесійну церемонію, до якої приєднуються й діти з мусульманьских родин.

Як німці святкують початок навчального року Допомога старших дітей Під час урочистої церемонії для першокласників учні старших класів разом з учителями часто влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах кожен першокласник отримує персонального "ментора" з третього або четвертого класу, котрий у перші дні допомагає новачку зорієнтуватися і дає різні поради.

Як німці святкують початок навчального року Знайомство зі школою Для першокласників проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають в ідеалі самі знайти дорогу до класу, або ж у супроводі свого наставника.

Як німці святкують початок навчального року Родинне свято Після церемонії в школі родини першокласників святкують вдома. На каву з тістечком запрошують дідусів і бабусь, родичів, хрещених батьків та друзів. Самі дітлахи навряд чи у захваті від надмірної уваги з боку дорослих, однак подарунки компенсують незручності. Адже саме тепер можна розпакувати ріжок першокласника.

Як німці святкують початок навчального року Другий день школи Наступного дня для першокласників починається повноцінне шкільне життя, яке триватиме 12-13 років. Початкова школа в Німеччині - з першого по четвертий клас. Потім учні - залежно від їхньох успішності - переходять до одного з трьох рівнів середньої школи. Автор: Кейт Мюзер, Ольга Войтович

