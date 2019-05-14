Перший півфінал: ласкаво просимо у планетарій "Євробачення-2019"!

На сцену "Євробачення" після дворічної перерви повернулися світлодіодні екрани. Їх бракувало торік на конкурсі в Лісабоні. Учасники "Євробачення-2019" з лишком заповнили прогалину. Без барвистої графіки навряд чи вдалося б створити ефект польоту над земною кулею співачки з Австралії Кейт Міллер-Хейдке і двох її бек-вокалісток. Утім, неземна любов не стала темою пісні "Zero Gravity" ("Невагомість"). Йдеться у ній про вихід з депресії.
Зірки і космос на "Євробаченні-2019"
Депресія не загрожує володарці найгарнішої оголеної ноги вечора - сербці Невені Божович. Вона пройшла у фінал, незважаючи на зоряні шторми, що вирували у неї над головою, загрожуючи поглинути її в чорну діру. Великого враження балада "Kruna" ("Корона") не справила. Крім зовнішніх даних Невени, її перевагою стало виконання сербською мовою. При голосуванні напевно не минулося й без балканської солідарності. У фіналі ми побачимо і дует зі Словенії. Юні Зала і Гашпар були далеко не єдиними, хто співав під зоряним небом комп'ютерної графіки.
Hardcоre з Ісландії
"Hatari" з Ісландії
Слова "романтика" точно немає у словнику групи "Hatari". Зі своєю композицією "Ненависть переможе" (у перекладі з ісландської) цей коктейль з Меріліна Менсона і "Rammstein" напевно шокував тих пуритан, які вчасно не відправили неповнолітніх дітей спати. В іншому разі вони стали свідками наочної ілюстрації сексуальних практик у стилі БДСМ. Організатори "Євробачення" і цього разу гнучко підійшли до заборони політичних тем на сцені конкурсу. Сини із заможних ісландських родин бичують у своїй композиції капіталізм, суспільство консюмеризму і незадовго до виборів у Європарламент пророкують розвал Європи.
Можливо, досвід роботи у лісабонському секс-шопі став би у нагоді і представнику Португалії Конану Осирісу. Але, як він повідав DW: "Не все у світі крутиться навколо сексу. Набагато більше - навколо душі". Журі та глядачі не оцінили його постмодерністську композицію, виконану в дуеті з таким же екстравагантним, як і пісня, танцюристом.
Очікувані фіналісти "Євробачення-2019"
На відміну від Сербії і Словенії, солідарність у випадку з представницями Греції Катериною Дуска і Кіпру Тамти Годуадзе не зіграла вирішальної ролі. Катерина не тільки продемонструвала чудові вокальні дані, але виконала цілком сучасну поп-композицію у стилі Кеті Перрі "Better love". У акредитованих на конкурсі журналістів не було сумнівів у тому, що у фіналі ми побачимо і Тамте Годуадзе. Назва її пісні "Replay" ("Повтор") стало промовистою. У музичному плані це ніщо інше, як копія "Fuego", з якою жителька Греції Єлені Фурейра, що виступала торік за Кіпр, посіла друге місце на "Євробаченні-2018" у Лісабоні.
Тамта Годуадзе
Набагато цікавішою є доля Тамти, цієї грузинської Попелюшки: заміжжя у 14 років, народження дочки, розлучення у 20 років, переїзд до Греції, де спочатку їй доводилося працювати покоївкою, але потім - кар'єра справжньої поп-зірки, грецької Lady Gaga.
У числі інших очікуваних фіналістів "Євробачення-2019" - інді-поп-група з Чехії "Lake Malawi". Публіку вони взяли не тільки сучасним аранжуванням "Friend of a friend", але і шармом. Його було більш ніж достатньо і у шведа Віктора Крона, який виступає за Естонію. І справді, що за фінал "Євробачення" без шведської поп-музики, цього разу упакованої у назву "Storm" ("Шторм")?!
Сюрпризи першого півфіналу
А ось несподіваним для багатьох став успіх турка Серхата, що виступає за Сан-Марино, і білоруски Зени. Обидві танцювальні композиції відправляють нас в минуле. "Say Na Na Na" Серхата - в 70-і, а "Like it" Зени (сценічне ім'я Зінаїди Купріянович) - на початок нульових років.
Сюрпризом - неприємним - для каналу "Росія", який цього року транслює конкурс для російських глядачів, напевно став виступ Дани Інтернешнл. Під час виконання переможницею "Євробачення-1998" балади "Thе way you are" (вона заспівала її, коли голосували глядачі) камера раз у раз показувала крупним планом поцілунки пар у залі, в тому числі одностатевих. Чи не підпадає це під заборону гомосексуальної пропаганди в Росії?! Ай-ай-ай - смайлик організаторам "Євробачення"!
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі
Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі
Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2005 рік: "Ґринджоли" у Києві
2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2006 рік: Тіна Кароль в Афінах
2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі
На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2008 рік: Ані Лорак у Белграді
Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2009 рік: Світлана Лобода у Москві
Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2010 рік: Alyosha в Осло
На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі
2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2012 рік: Гайтана в Баку
Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме
Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені
2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі
2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2017 рік: O.Torvald у Києві
2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2018 рік: Mélovin у Лісабоні
2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".
Автор: Ірина Бойко