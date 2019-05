Перший півфінал: ласкаво просимо у планетарій "Євробачення-2019"!

На сцену "Євробачення" після дворічної перерви повернулися світлодіодні екрани. Їх бракувало торік на конкурсі в Лісабоні. Учасники "Євробачення-2019" з лишком заповнили прогалину. Без барвистої графіки навряд чи вдалося б створити ефект польоту над земною кулею співачки з Австралії Кейт Міллер-Хейдке і двох її бек-вокалісток. Утім, неземна любов не стала темою пісні "Zero Gravity" ("Невагомість"). Йдеться у ній про вихід з депресії.

Зірки і космос на "Євробаченні-2019"

Депресія не загрожує володарці найгарнішої оголеної ноги вечора - сербці Невені Божович. Вона пройшла у фінал, незважаючи на зоряні шторми, що вирували у неї над головою, загрожуючи поглинути її в чорну діру. Великого враження балада "Kruna" ("Корона") не справила. Крім зовнішніх даних Невени, її перевагою стало виконання сербською мовою. При голосуванні напевно не минулося й без балканської солідарності. У фіналі ми побачимо і дует зі Словенії. Юні Зала і Гашпар були далеко не єдиними, хто співав під зоряним небом комп'ютерної графіки.

Hardcоre з Ісландії

"Hatari" з Ісландії

Слова "романтика" точно немає у словнику групи "Hatari". Зі своєю композицією "Ненависть переможе" (у перекладі з ісландської) цей коктейль з Меріліна Менсона і "Rammstein" напевно шокував тих пуритан, які вчасно не відправили неповнолітніх дітей спати. В іншому разі вони стали свідками наочної ілюстрації сексуальних практик у стилі БДСМ. Організатори "Євробачення" і цього разу гнучко підійшли до заборони політичних тем на сцені конкурсу. Сини із заможних ісландських родин бичують у своїй композиції капіталізм, суспільство консюмеризму і незадовго до виборів у Європарламент пророкують розвал Європи.

Можливо, досвід роботи у лісабонському секс-шопі став би у нагоді і представнику Португалії Конану Осирісу. Але, як він повідав DW: "Не все у світі крутиться навколо сексу. Набагато більше - навколо душі". Журі та глядачі не оцінили його постмодерністську композицію, виконану в дуеті з таким же екстравагантним, як і пісня, танцюристом.

Очікувані фіналісти "Євробачення-2019"

На відміну від Сербії і Словенії, солідарність у випадку з представницями Греції Катериною Дуска і Кіпру Тамти Годуадзе не зіграла вирішальної ролі. Катерина не тільки продемонструвала чудові вокальні дані, але виконала цілком сучасну поп-композицію у стилі Кеті Перрі "Better love". У акредитованих на конкурсі журналістів не було сумнівів у тому, що у фіналі ми побачимо і Тамте Годуадзе. Назва її пісні "Replay" ("Повтор") стало промовистою. У музичному плані це ніщо інше, як копія "Fuego", з якою жителька Греції Єлені Фурейра, що виступала торік за Кіпр, посіла друге місце на "Євробаченні-2018" у Лісабоні.

Тамта Годуадзе

Набагато цікавішою є доля Тамти, цієї грузинської Попелюшки: заміжжя у 14 років, народження дочки, розлучення у 20 років, переїзд до Греції, де спочатку їй доводилося працювати покоївкою, але потім - кар'єра справжньої поп-зірки, грецької Lady Gaga.

У числі інших очікуваних фіналістів "Євробачення-2019" - інді-поп-група з Чехії "Lake Malawi". Публіку вони взяли не тільки сучасним аранжуванням "Friend of a friend", але і шармом. Його було більш ніж достатньо і у шведа Віктора Крона, який виступає за Естонію. І справді, що за фінал "Євробачення" без шведської поп-музики, цього разу упакованої у назву "Storm" ("Шторм")?!

Сюрпризи першого півфіналу

А ось несподіваним для багатьох став успіх турка Серхата, що виступає за Сан-Марино, і білоруски Зени. Обидві танцювальні композиції відправляють нас в минуле. "Say Na Na Na" Серхата - в 70-і, а "Like it" Зени (сценічне ім'я Зінаїди Купріянович) - на початок нульових років.

Сюрпризом - неприємним - для каналу "Росія", який цього року транслює конкурс для російських глядачів, напевно став виступ Дани Інтернешнл. Під час виконання переможницею "Євробачення-1998" балади "Thе way you are" (вона заспівала її, коли голосували глядачі) камера раз у раз показувала крупним планом поцілунки пар у залі, в тому числі одностатевих. Чи не підпадає це під заборону гомосексуальної пропаганди в Росії?! Ай-ай-ай - смайлик організаторам "Євробачення"!