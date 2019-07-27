Перший прайд-парад у Плоцьку став ареною передвиборчої боротьби в Польщі

У Плоцьку в суботу, 10 серпня, понад дві тисячі людей вийшли на перший у цьому польському місті прайд-парад проти дискримінації спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТ).

На акції були присутні польські політики, серед яких Роберт Бедронь, очільник опозиційної партії "Весна" (Wiosna) та один з перших політиків у країні, який відкрито заявляє, що є геєм. "Протягом багатьох років у Польщі мало що робилося, щоб впоратися з таким насильством. Настав час для покарань за ці злочини ненависті", - заявив він перед початком маршу, маючи на увазі напади на представників ЛГБТ-спільноти.

Перший "Марш рівності" у Плоцьку

Для захисту від можливих атак прайд-парад відбувся в оточенні поліцейського кордону, повідомила агенція Reuters. Тим часом у центрі міста зібралися противники прайду на свою демонстрацію, вони скандували гомофобні образи. Під час акції відбулося кілька невеликих сутичок демонстрантів з поліцією, втім жодної серйозної.

Марш у Плоцьку відбувся через три тижні після того, як перший прайд-парад у місті Білосток завершився побиттям та переслідуванням його учасників. Радикально налаштовані групи людей кидали в учасників маршу камінням та пляшками. Декілька людей отримали поранення, нагадує агенція AP.

Критики закидають правлячій у Польщі партії "Право і справедливість" (PiS) провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти. У своїй передвиборчій кампанії партія зображує права геїв і лесбійок як небезпечну іноземну ідею, що підриває традиційні цінності. Близьким союзником PiS вважається Католицька церква, яка також зображує геїв і лесбійок як загрозу. Один з церковних високопосадовців нещодавно назвав ЛГБТ-спільноту "веселковою чумою".

"Право і справедливість" досі користується великою підтримкою серед населення, роблячи акцент на мешканцях сільських місцевостей. Згідно з нещодавнім опитуванням, зараз за неї готові проголосувати 43 відсотки поляків, тоді як за опозиційну "Громадянську коаліцію" - 28 відсотків. Парламентські вибори у Польщі відбудуться 13 жовтня.

На прайд-парад у Празі вийшли близько 30 тисяч людей

У той же день відбувся марш на захист прав спільноти ЛГБТ у чеській столиці. За даними організаторів, в ньому взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє агенція AFP. Захід відбувся без серйозних інцидентів, місцеві ЗМІ повідомили про кілька невеликих сутичок.