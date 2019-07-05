Перший помічник Зеленського вірить в успіх переговорів з Путіним

Перший помічник президента України Сергій Шефір заявляє, що президентська команда прагне домогтися "нормального переговорного процесу з Росією".

"Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку!" - сказав він у інтерв'ю виданню lb.ua, відповідаючи на запитання, як команда Зеленського уявляє собі можливість завершити збройний конфлікт на Донбасі. Шефір також зауважив, що команда українського президента Володимира Зеленського зараз шукає "можливість вийти на розмову на рівних" з Росією.

При цьому він висловив впевненість, що російська сторона теж "хоче розмови і завершення війни". "Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.), і на 70 відсотків впевнений у їхньому успішному результаті", - висловив сподівання перший помічник Зеленського.

Шефір також заперечив можливість того, що Київ піде на переговори щодо миру на Донбасі за умови визнання Криму російським. "Ні. Крим - дуже важка тема. Але це не означає, що ми не повинні вирішувати питання з Донбасом. Давайте почнемо з нього, а закінчимо півостровом. Треба повернути Донбас ментально, інформаційно", - зауважив Шефір.

Він також наголосив, що найпершим завданням влади є повернути 24-х українських моряків, які були силоміць захоплені Росією у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки і які перебувають під вартою. "Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним", - переконаний помічник українського президента. "У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він (Путін. - Ред.) сяде з нами за стіл", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 17 липня, суд у Москві подовжив ще на три місяці тримання під вартою 24-х українських моряків, заарештованих після силового захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року.