Перший день суду в справі MH17: обговорили покарання та роль України

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним у справі про збитий Boeing 777, який здійснював рейс MH17, - "довічне позбавлення волі". Про це на пресконференції після завершення першого дня судового розгляду цієї справи ввечері в понеділок, 9 березня, заявила представниця прокуратури Нідерландів Дігна ван Буцелар. Вона додала, що не виключено, що слухання затягнуться до весни 2021 року.

Під час слухань прокурор Вард Фердінандуссе повідомив, що слідчі вивчили всі можливі причини аварії рейсу MH17. Своєю чергою адвокат одного з підозрюваних полковника Олега Пулатова Баудевейн ван Ейк розкритикував той факт, що частиною судового розгляду не стала роль України в цій справі, яка у 2014 році не закрила повітряний простір над Донбасом.

Обвинувачення також повідомило, що Міжнародній спільній слідчій групі раніше давав свідчення один з лідерів сепаратистів Горлівки Ігор Безлер. Слідство вирішило, що його роль у справі MH17 була не ключовою.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

Всього у цій справі четверо підозрюваних, серед них - троє громадян Росії Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та один українець Леонід Харченко, який воював на боці бойовиків ОРДЛО під час збиття літака.

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