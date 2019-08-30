Перший день нової Верховної Ради: 5 головних рішень (відео)

Перше засідання Верховної Ради пройшло рекордно продуктивно. Парламент спромігся не лише сформувати президію і комітети, а й затвердити нового прем’єра та уряд і попередньо схвалити скасування недоторканності.
Перший млинець нанівець - цього про перший день Верховної Ради 9-го скликання не скажеш. Президент Зеленський дав парламенту на продуктивну роботу один рік – такий собі випробувальний термін. Мовляв, у разі чого він уже має досвід розпуску Ради, а це, за його словами, не так страшно. Дебютне засідання Верховної Ради пройшло, так би мовити, на "п’ятій швидкості". Власне, як цього й бажав президент Володимир Зеленський. Депутати розійшлися лише о другій ночі, пропрацювавши фактично 16 годин й ухваливши низку важливих рішень. Яких саме - дивіться у добірці DW.
Контроль над новою Радою, а через неї - над урядом України дає команді президента Зеленського великі можливості, а для країни створює певні ризики, вважає Сергій Руденко. (30.08.2019)
Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW. (30.08.2019)
У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності. (30.08.2019)