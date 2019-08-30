 Перший день нової Верховної Ради: 5 головних рішень (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.08.2019

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Політика й суспільство

Перший день нової Верховної Ради: 5 головних рішень (відео)

Перше засідання Верховної Ради пройшло рекордно продуктивно. Парламент спромігся не лише сформувати президію і комітети, а й затвердити нового прем’єра та уряд і попередньо схвалити скасування недоторканності.

Ukraine | Neue Minister ernannt (Reuters/G. Garanich)

Новий кабінет міністрів України

Перший млинець нанівець - цього про перший день Верховної Ради 9-го скликання не скажеш. Президент Зеленський дав парламенту на продуктивну роботу один рік – такий собі випробувальний термін. Мовляв, у разі чого він уже має досвід розпуску Ради, а це, за його словами, не так страшно. Дебютне засідання Верховної Ради пройшло, так би мовити, на "п’ятій швидкості". Власне, як цього й бажав президент Володимир Зеленський. Депутати розійшлися лише о другій ночі, пропрацювавши фактично 16 годин й ухваливши низку важливих рішень. Яких саме - дивіться у добірці DW.

 

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Коментар: Нова рада - "шалений принтер" команди Зеленського

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Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж)

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW. (30.08.2019)  

Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності. (30.08.2019)  

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Наймолодший і найперспективніший. Новим прем’єр-міністром України став 35-річний юрист Олексій Гончарук. Він обіцяє дешеві кредити і боротьбу з корупцією. Хто він такий і чи вдасться йому стати самостійним гравцем? (30.08.2019)  

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Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання пройшло рекордно продуктивно. Парламент спромігся не лише сформувати президію, фракції і комітети, а й затвердити нового прем’єра та уряд і попередньо схвалити скасування депутатської недоторканності.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день 30.08.2019

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності.

Volodymyr Zelenskyy im Parlament

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