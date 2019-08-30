Перший день нової Верховної Ради: 5 головних рішень (відео)

Перший млинець нанівець - цього про перший день Верховної Ради 9-го скликання не скажеш. Президент Зеленський дав парламенту на продуктивну роботу один рік – такий собі випробувальний термін. Мовляв, у разі чого він уже має досвід розпуску Ради, а це, за його словами, не так страшно. Дебютне засідання Верховної Ради пройшло, так би мовити, на "п’ятій швидкості". Власне, як цього й бажав президент Володимир Зеленський. Депутати розійшлися лише о другій ночі, пропрацювавши фактично 16 годин й ухваливши низку важливих рішень. Яких саме - дивіться у добірці DW.