Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж)

Перший день нової Верховної Ради: як це було

"Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського

У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.