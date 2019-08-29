 Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2019

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Україна

Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж)

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW.

  • Перший день роботи Верховної Ради України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Урочисте засідання

    Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.

  • Віктор Ющенко і Петро Порошенко

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Усі президенти, окрім Януковича

    Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.

  • Верховна Рада України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Коаліція "слуг народу"

    Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.

  • Володимир Гройсман

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін

    На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутатами склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.

  • Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Керівництво Ради

    Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.

  • Володимир Зеленський у Верховній Раді

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського

    У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.

  • Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.

  • Андрій Загороднюк

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Андрій Загороднюк - міністр оборони

    Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії.

  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України

    Під час своєї промови в парламенті перед призначенням Вадим Пристайко заявив, що курс України на інтеграцію в ЄС та НАТО залишатиметься незмінним. Він також зазначив, що поставив собі завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі. Пристайко працював у МЗС з 1997 року. У травні 2019 року його було призначено на посаду заступника Адміністрації президента України.

  • Верховна Рада затвердила склад уряду

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    В новому уряді залишилися двоє попередників - Аваков і Маркарова

    Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: очільник МВС Арсен Аваков і міністерка фінансів Оксана Маркарова. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.

  • Іван Баканов - новий очільник СБУ

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Іван Баканов - новий очільник СБУ

    Рада підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського та звільнила голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначила на цю посаду Івана Баканова. До призначення на посаду керівника СБУ Баканов був першим заступником керівника відомства. Ще раніше Баканов очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" й передвиборною кампанією Зеленського.

    Автор: Максим Сидоржевський


  • Перший день роботи Верховної Ради України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Урочисте засідання

    Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.

  • Віктор Ющенко і Петро Порошенко

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Усі президенти, окрім Януковича

    Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.

  • Верховна Рада України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Коаліція "слуг народу"

    Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.

  • Володимир Гройсман

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін

    На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутатами склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.

  • Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Керівництво Ради

    Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.

  • Володимир Зеленський у Верховній Раді

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського

    У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.

  • Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.

  • Андрій Загороднюк

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Андрій Загороднюк - міністр оборони

    Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії.

  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України

    Під час своєї промови в парламенті перед призначенням Вадим Пристайко заявив, що курс України на інтеграцію в ЄС та НАТО залишатиметься незмінним. Він також зазначив, що поставив собі завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі. Пристайко працював у МЗС з 1997 року. У травні 2019 року його було призначено на посаду заступника Адміністрації президента України.

  • Верховна Рада затвердила склад уряду

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    В новому уряді залишилися двоє попередників - Аваков і Маркарова

    Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: очільник МВС Арсен Аваков і міністерка фінансів Оксана Маркарова. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.

  • Іван Баканов - новий очільник СБУ

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Іван Баканов - новий очільник СБУ

    Рада підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського та звільнила голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначила на цю посаду Івана Баканова. До призначення на посаду керівника СБУ Баканов був першим заступником керівника відомства. Ще раніше Баканов очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" й передвиборною кампанією Зеленського.

    Автор: Максим Сидоржевський


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    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

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    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

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    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

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    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

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    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


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Перший день нової Верховної Ради: як це було

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW. (29.08.2019)  

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