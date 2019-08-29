Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж)

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Олена Сотник, "Сила і честь"
Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"
Автор: Максим Сидоржевський