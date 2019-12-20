Перший візит Пристайка в Берлін: МЗС України підбило підсумки

В українському зовнішньополітичному відомстві повідомили про підсумки першого офіційного візиту міністра закордонних справ України Вадима пристайка до Берліна, який відбувся 19 і 20 грудня. Під час поїздки міністр зустрівся із німецьким колегою Гайком Маасом (Heiko Maas), президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble) та головою комітету німецького парламенту у закордонних справах Норбертом Реттґеном (Norbert Röttgen), йдеться у повідомленні МЗС України, опублікованому у суботу, 21 грудня.

"У ході переговорів глав зовнішньополітичних відомств відбулося обговорення питань двостороннього характеру та енергобезпеки, а також шляхів реалізації рішень Паризького саміту Н4 ("нормандської четвірки". - Ред.) з метою досягнення прогресу в мінському процесі", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС зазначили, що Пристайко і Маас домовилися про відвідини України з боку делегації державних секретарів німецьких міністерств "для продовження інтенсивного міжгалузевого діалогу з українськими візаві", та підкреслили, що це буде вже четвертий подібний візит за чотири роки.

Окремо в українському зовнішньополітичному відомстві виділили зустріч із Реттґеном та зовнішньополітичним спікером фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Юрґеном Гардтом (Jürgen Hardt). "Сторони досягли домовленості з метою активізації міжпарламентського співробітництва України та Німеччини", - зазначили в пресслужбі МЗС України.

Також під час візиту Пристайко зустрівся із міністром з питань розвитку ФРН Гердом Мюллером (Gerd Müller), який прийняв запрошення відвідати Україну у 2020 році, зовнішньополітичним радником канцлерки ФРН Яном Гекером (Jan Hecker) та членами групи зі зв'язків з Україною у Бундестазі на чолі з її головою Омідом Нуріпуром (Omid Nouripour) з фракції Зелених.

Нагадаємо, що на пресконференції за підсумками зустрічі Пристайка і Мааса у Берліні очільник українського МЗС назвав газопровід "Північний потік-2" "більше політичним, ніж економічним проєктом", зазначивши, що українська газотранспортна система здатна забезпечити європейським споживачам постачання газу у втричі більших об'ємах, ніж "Північний потік-2".

У листопаді Маас відвідував Україну, висловивши підтримку Києву у питаннях мирного врегулювання на Донбасі та транзиту російського газу в Європу. Під час цього візиту він планував завітати на Донбас, але відмовився від цих планів "через погодні умови".