 Перше засідання нової Верховної Ради відбудеться 29 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Новини

Перше засідання нової Верховної Ради відбудеться 29 серпня

Підготовча група з проведення першого засідання новообраного парламенту підтримала пропозицію голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова почати роботу Ради 29 серпня.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Перше засідання нової Верховної Ради України заплановано на 29 серпня. Таке рішення у п'ятницю, 9 серпня, ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання.

"Наша політична сила пропонує провести перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання 29 серпня", - заявив голова партії "Слуга народу" і нардеп від цієї політсили Дмитро Разумков, який очолює підготовчу групу. Його слова наводить агенція "Інтерфакс-Україна". Разумков поставив цю пропозицію на голосування, і більшість членів групи її підтримала.

Також для ефективнішої роботи з підготовки до першого засідання нового парламенту депутатами було створено дві підгрупи. Одна з них, за словами Разумкова, займатиметься організаційними питаннями, а друга - підготовкою першого пленарного засідання і питаннями розподілу функцій майбутніх парламентських комітетів. Крім того, група встановила граничні межі кількості депутатів у комітетах Ради - до них будуть входити від семи до 31 нардепа, повідомляє агенція "Українські новини".

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Нагадаємо, що 3 серпня у "Слузі народу" визначилися з головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді - ним є Давид Арахамія. Раніше Разумков заявив, що його запропонують призначити головою Верховної Ради.

 

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