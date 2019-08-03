Перше засідання нової Верховної Ради відбудеться 29 серпня

Перше засідання нової Верховної Ради України заплановано на 29 серпня. Таке рішення у п'ятницю, 9 серпня, ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання.

"Наша політична сила пропонує провести перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання 29 серпня", - заявив голова партії "Слуга народу" і нардеп від цієї політсили Дмитро Разумков, який очолює підготовчу групу. Його слова наводить агенція "Інтерфакс-Україна". Разумков поставив цю пропозицію на голосування, і більшість членів групи її підтримала.

Також для ефективнішої роботи з підготовки до першого засідання нового парламенту депутатами було створено дві підгрупи. Одна з них, за словами Разумкова, займатиметься організаційними питаннями, а друга - підготовкою першого пленарного засідання і питаннями розподілу функцій майбутніх парламентських комітетів. Крім того, група встановила граничні межі кількості депутатів у комітетах Ради - до них будуть входити від семи до 31 нардепа, повідомляє агенція "Українські новини".

Нагадаємо, що 3 серпня у "Слузі народу" визначилися з головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді - ним є Давид Арахамія. Раніше Разумков заявив, що його запропонують призначити головою Верховної Ради.