Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко

Перша частина каравану мігрантів прибула до столиці Мексики та розмістилася на місцевому стадіоні ввечері в неділю, 5 листопада, повідомляє Reuters. Уряд Мексики розмістив на стадіоні польові кухні та медпункти. До найближчого пункту перетину кордону США залишається близько 805 кілометрів.

До Мехіко прибули загалом понад тисяча мігрантів (за даними інформагенції dpa, близько 1700 осіб), багато з яких тікають від бідності та загрози бандитських нападів у їхніх рідних країнах в Центральній Америці. Передовсім ідеться про вихідців з Гватемали, Гондурасу і Сальвадору. Іще кілька тисяч осіб перебувають південніше і продовжують свій шлях на північ у сподіванні отримати притулок у США.

На південному кордоні США встановлюють колючий дріт

Білий дім відправив до кордону з Мексикою кілька тисяч військових, які встановлюють для мігрантів перепони у вигляді колючого дроту.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від Мексики зупинити так званий караван. Мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто запропонував мігрантам допомогу в обмін на те, що вони зупиняться і не намагатимуться дістатися американського кордону. Зокрема, ті, хто залишиться у південних мексиканських штатах Чьяпас і Оахака та подасть заявку на дозвіл на проживання або притулок, зможуть отримати роботу, медичну допомогу та відправити дітей до шкіл. 3 листопада уряд Мексики повідомив, що розглядає майже 2800 заявок на притулок і що країна вже депортувала 1100 мігрантів з Центральної Америки.