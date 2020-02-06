Перша смерть від коронавірусу за межами Азії: у Франції помер чоловік

В Європі зафіксований перший смертельний випадок внаслідок захворювання на китайський коронавірус COVID-19. У паризькій лікарні Біша помер 80 річний турист з Китаю, повідомила у суботу, 15 лютого, міністерка охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін. Їй стало відомо про смерть хворого напередодні.

Чоловік 16 січня прибув з китайської провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії, та з 25 січня перебував у лікарні. Він був ізольований від інших людей і його стан швидко погіршувався, повідомляє агенція AP. Його донька також була госпіталізована, однак зараз вона одужує.

Це стало четвертим смертельним випадком внаслідок захворювання на COVID-19 за межами Китаю. Раніше по одній людині померло в Японії, Гонконгу та на Філіппінах.

Дотепер в Європі було зафіксовано 46 випадків захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих у Німеччині - 16, при цьому одного з них вже виписали з лікарні. У Франції на сьогодні зареєстровано 11 випадків захворювання.

Як повідомлялось, станом на 15 лютого кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом виросла до 1523. За останню добу від COVID-19 померло ще 143 особи, водночас було зафіксовано 2641 новий випадок захворювання.

Загалом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі наразі складає 66 492. При цьому, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, кількість людей, що вилікувались від цієї хвороби, складає 8399.