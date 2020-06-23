 Перша ракетка світу Новак Джокович одужав від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

Перша ракетка світу Новак Джокович одужав від коронавірусу

Тенісист проводив турніри за присутності глядачів та за мінімальних протиепідемічних заходів. Під час них інфікувались кілька спортсменів.

Новак Джокович перехворів на коронавірусну хворобу

Новак Джокович перехворів на коронавірусну хворобу

Сербський тенісист Новак Джокович та його дружина одужали від COVID-19. Про їхні негативні тести на коронавірус через 10 днів після інфікування у четвер, 2 липня, повідомив речник Джоковича.

Перша ракетка світу заразився коронавірусом на організованому ним самим тенісному турнірі. В нього та в його дружини не було симптомів захворювання і вони перебували на самоізоляції в Белграді.

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Сербський тенісист потрапив під вогонь критики за організацію турнірів Adria Tour, що відбуваються за присутності глядачів та за мінімальних протиепідемічних заходів. Під час першого етапу серії у столиці Сербії Белграді 13-14 червня трибуни стадіону були заповнені вщерть, тенісисти обіймалися і разом безтурботно святкували в клубі.

Під час турнірів в Белграді та Задарі коронавірусом також інфікувались трикратний півфіналіст турнірів Великого шолому Григор Дімітров, та володарі Кубка Девіса Борна Чоріч та Віктор Троіцкі. Також інфікувався тренер Джоковича Горан Іванішевич.

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