Перша ракетка світу Новак Джокович одужав від коронавірусу

Сербський тенісист Новак Джокович та його дружина одужали від COVID-19. Про їхні негативні тести на коронавірус через 10 днів після інфікування у четвер, 2 липня, повідомив речник Джоковича.

Перша ракетка світу заразився коронавірусом на організованому ним самим тенісному турнірі. В нього та в його дружини не було симптомів захворювання і вони перебували на самоізоляції в Белграді.

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Сербський тенісист потрапив під вогонь критики за організацію турнірів Adria Tour, що відбуваються за присутності глядачів та за мінімальних протиепідемічних заходів. Під час першого етапу серії у столиці Сербії Белграді 13-14 червня трибуни стадіону були заповнені вщерть, тенісисти обіймалися і разом безтурботно святкували в клубі.

Під час турнірів в Белграді та Задарі коронавірусом також інфікувались трикратний півфіналіст турнірів Великого шолому Григор Дімітров, та володарі Кубка Девіса Борна Чоріч та Віктор Троіцкі. Також інфікувався тренер Джоковича Горан Іванішевич.