 Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.06.2020

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Політика й суспільство

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео)

Документи, паролі, банківська інформація та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Звідки стався витік цих даних, як ними користуються шахраї та що зробити, аби убезпечити себе?

Чи функціонує захист особистих даних в Україні? (Imago/photothek/T. Trutschel)

Чи функціонує захист особистих даних в Україні?

Один долар за паспорт та ідентифікаційний код, 20 доларів - за банківську інформацію з номерами карток і навіть ключовим словом, 35 доларів -  і дані про перетин кордону більше не таємниця. Номери мобільного телефону, емейли, домашні адреси українців у відкритому доступі -  взагалі задарма. Усі ці дані можна отримати кількома кліками в телеграм-каналах. Як себе убезпечити?

 

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Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг "Дія" (відео)

В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. (18.12.2019)  

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"? (02.03.2020)  

Мікрочіпи під шкірою: чому шведи "за"? (відео)

Мікрочіпи під шкірою роблять життя тисяч шведів комфортнішим. Приміром, їм більше не потрібен ключ для вхідних дверей своєї квартири. Утім, захисники персональних даних стурбовані. (29.10.2018)  

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Докладно

Чи функціонує захист особистих даних в Україні? (Imago/photothek/T. Trutschel)

Персональні дані на продаж: як захиститися? (відео)

Документи, паролі та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Як убезпечити себе?  

Про готовність відновити міжнародні рейси з аеропорту Київ з 16 червня заявила і компанія WizzAir

Три авіакомпанії готові відновити міжнародні рейси з "Жулян"

Belavia, LOT і WizzAir оголосили готовність з 16 червня відновити міжнародні рейси за 14 напрямками з аеропорту "Київ".  

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