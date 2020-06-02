Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео)

Документи, паролі, банківська інформація та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Звідки стався витік цих даних, як ними користуються шахраї та що зробити, аби убезпечити себе?
Один долар за паспорт та ідентифікаційний код, 20 доларів - за банківську інформацію з номерами карток і навіть ключовим словом, 35 доларів - і дані про перетин кордону більше не таємниця. Номери мобільного телефону, емейли, домашні адреси українців у відкритому доступі - взагалі задарма. Усі ці дані можна отримати кількома кліками в телеграм-каналах. Як себе убезпечити?
В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. (18.12.2019)
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"? (02.03.2020)