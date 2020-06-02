Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео)

Один долар за паспорт та ідентифікаційний код, 20 доларів - за банківську інформацію з номерами карток і навіть ключовим словом, 35 доларів - і дані про перетин кордону більше не таємниця. Номери мобільного телефону, емейли, домашні адреси українців у відкритому доступі - взагалі задарма. Усі ці дані можна отримати кількома кліками в телеграм-каналах. Як себе убезпечити?