 Перехід на електромобілі у ФРН призведе до втрати понад 100 тисяч робочих місць - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Перехід на електромобілі у ФРН призведе до втрати понад 100 тисяч робочих місць - дослідження

Після відмови від двигунів внутрішнього згоряння та переходу на електромобілі у Німеччині до 2030 року може бути скорочено близько 125 тисяч робочих місць, прогнозують експерти.

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Внаслідок переходу з двигунів внутрішнього згоряння на електродвигуни у Німеччині до 2030 року може бути втрачено близько 125 тисяч робочих місць. Про це у неділю, 29 вересня, повідомило видання Welt am Sonntag з посиланням на звіт інституту Center Automotive Research (CAR). Більшість робочих місць, які будуть більше не потрібні, пов'язані з виробництвом. У звіті вказується, що деякі федеральні землі, де розташовані великі автомобільні заводи, вже готуються до майбутніх змін.

Причина скорочення робочих місць полягає в тому, що хоча для електромобілів потрібні дорогі акумулятори, багато інших складових частин "звичайних" автомобілів - таких як механічні коробки передач та інші компоненти двигунів внутрішнього згоряння, - більше не будуть потрібні. 

Експерти інституту CAR припускають, що приблизно через десять років в Німеччині електромобілі становитимуть близько двох третин від усіх вироблених машин. Для виробництва, ймовірно, буде потрібно 709 тисяч працівників замість теперішніх 834 тисяч. З урахуванням цього в міністерстві фінансів ФРН уже працюють над планами щодо підтримки промислової реструктуризації.

DW.COM

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Однак лідери трьох земель, де розташована більшість автомобільних заводів Німеччини, - Нижньої Саксонії, Баварії і Баден-Вюртемберга - вважають дії федерального уряду занадто нерішучими. "Майбутнє нашої місцевої економіки пов'язано з автомобільною індустрією", - наголосив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). Він також додав, що "автомобіль майбутнього має будуватися у Німеччині", інакше під загрозою можуть опинитися десятки тисяч робочих місць. 

У рамках програми заходів, спрямованих на захист клімату, німецький уряд планує масштабно заохочувати громадян пересідати на електромобілі. Зокрема, мають бути встановлені вищі премії за придбання електромобілів, особливо для невеликих і дешевших моделей.

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