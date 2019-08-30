 Перепости і чутки: в очікуванні великого обміну | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2019

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Україна

Перепости і чутки: в очікуванні великого обміну

В Україні з раннього ранку 30 серпня чекають повернення полонених моряків і політичних в'язнів Кремля. Родичі збираються в Києві, але точної дати обміну поки немає. Що довше очікування, то більше інтерпретацій.

В аеропорту Київ зібралися десятки журналістів

В аеропорту "Київ" зібралися десятки журналістів

"Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!", - йшлося в повідомленні на сторінці у Facebook, яке перепостив новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка. Автором посту була нікому доти невідома помічниця депутата Верховної Ради попереднього скликання від "Блоку Петра Порошенка" Артура Палатного. Неточна і передчасна інформація після перепосту генпрокурором розійшлася новинами у ЗМІ.

Ранковий фальстарт 

За лічені секунди новина почала обростати всілякими подробицями. Писали навіть, що військовий літак з полоненими прилетить в Київ о 5 ранку. Оскільки іншого офіційного підтвердження завершення обміну та місця прильоту не було, сотні журналістів "окупували" обидва столичні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) в надії першими зняти відео приземлення літака та зустрічі заручників та політичних в'язнів Кремля. Після відеострімів туди почали приходити кияни з квітами, аби привітати звільнених. Втім, ані зранку, ані впродовж дня ніхто так і не з'явився. "Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння - сподіваюсь, не надовго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!", - написала пізніше на своїй сторінці в Фейсбук прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська, а в коментарі DW пояснила, що 30 серпня завершення обміну не буде.

В свою чергу Офіс президента також розповсюдив офіційну інформацію, де йдеться, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а розповсюджена інформація не відповідає дійсності. "Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - йшлося у повідомленні. Після цього допис, який так всіх обнадіяв, на Facebook-сторінках Рябошапки та помічниці ексдепутата зникли без пояснень.

Зустріч з букетом: новини у ЗМІ породили великі сподівання

Зустріч з букетом: новини у ЗМІ породили великі сподівання

Без коментарів

Тим часом родичі полонених українських моряків та політв'язнів, які вже більше п'яти років у в'язницях утримує Росія, почали з'їжджатися до Києва. Навчені попереднім досвідом анонсування великого обміну, який потім зривався, вони навідріз відмовилися з будь-ким говорити про це. "Родичі не коментують, не дають інтерв'ю. Ми всі про це домовилися", - повідомив DW брат ув'язненого в Росії українця Євгена Панова Ігор Котелянець. Адвокати ув'язнених українських моряків також відмовилися будь-що говорити про процес обміну, і коли саме моряки прибудуть до Києва. "У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо цих обставин. Перш за все, в інтересах своїх підзахисних. Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію", - написав координатор групи російських адвокатів Микола Полозов в закритій Facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків".

Все за планом

У свою чергу український адвокат громадян Росії, які утримуються в Україні й готуються до обміну, Валетин Рибін заявив, що всі громадяни Російської Федерації та українські громадяни, яких планують обміняти, 30 серпня  перебували в місцях попереднього ув'язнення чи місцях відбування покарань. "З Росії до України ніякий літак не вилітав. Давайте наберемося терпіння і не будемо фальшстартувати", - сказав Рибін у своєму відеозверенні у соцмережах. Він порадив не вірити фейкам, перевіряти інформацію у людей, які безпосередньо причетні до обміну, при цьому покепкував над фейкововю інформаційною хвилею, яка пронеслася Україною. "А то літак з нашими моряками, немов у Бермудському трикутнику, злетів і ніяк не може приземлитися в Україні", - додав Рибін. В інтерв'ю російському ТАСС адвокат повідомив, що обмін, ймовірніше, відбудеться у вівторок, 3 вересня.

Дочекатися вересня радить і керівниця пресслужби СБУ Олена Гітлянська. Водночас вона уточнила, що будь-яких перепон не існує - "все йде планово".

Неприйнятні умови?

Тим часом в Україні почали ширитися припущення, що затягування обміну пов'язане з надмірними апетитами Росії. За інформацією депутата Верховної Ради 8 скликання Мустафи Найєма, причиною є вимога Москви видати Володимира Цемаха - одного з ключових свідків у міжнародному процесі у справі про збитий малайзійський "Боїнг" (MH17). "Володимир Цемах - колишній начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади так званої самопроголошеної "ДНР". Його нещодавно вивезли з окупованої території українські спецслужби", - написав Найєм у своєму Телеграм-каналі. 29 червня Цемах був узятий під варту на 60 діб без права внесення застави. За словами Найєма, Володимир Цемах і екс-начальник штабу так званого "Міністерства оборони" "ДНР" Дмитро Купріян можуть дати свідчення на міжнародному судовому процесі у справі MH17 в якості свідків. Офіційний Київ та українські спецслужби не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

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В Україні з раннього ранку 30 серпня чекають повернення полонених моряків і політичних в'язнів Кремля.  

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