Переобраний президент ПАР Сиріл Рамафоса склав присягу

Переобраний президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса склав присягу. Інавгурація відбулася в суботу, 25 травня, в місті Преторія. У своїй промові 66-річний Рамафоса закликав до національної єдності та до боротьби з безробіттям шляхом створення нових робочих місць, передає агенція новин dpa.

Серед іншого президент Рамафоса наголосив, що ПАР має стати справді важливим гравцем на Африканському континенті. Утім, південноафриканський лідер визнав, що його країна ще має подолати багато проблем, попри те, що 25 років тому ПАР стала на шлях справжньої демократії. Нині рівень безробіття в ПАР становить понад 27 відсотків.

22 травня парламент ПАР переобрав президентом країни лідера партії "Африканський національний конгрес" (АНК) Сиріла Рамафосу. На виборах до парламенту, проведених 8 травня, АНК здобув 57,5 відсотка голосів виборців, здобувшиши 230 з 400 місць у парламенті, нагадує агенція новин AFP. Переобрання Рамафоси відбулося під час першого засідання парламенту нового скликання.

Сам Рамафоса вперше обійняв пост глави держави в лютому 2018 року після того, як попередній президент ПАР Джейкоб Зума оголосив про свою відставку на тлі обвинувачень у корупції.

Політична кар'єра Рамафоси розпочалася наприкінці 1970-х років в період студентських повстань у ПАР проти режиму апартеїду. Тоді ж він заснував і очолив профспілку "Національний союз гірників", в якій займався захистом прав робітників на початку 1980-х років. У 1991 році Рамафосу обрали генеральним секретарем АНК на Національній конференції під головуванням Нельсона Мандели.