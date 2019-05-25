Переобраний президент ПАР Сиріл Рамафоса склав присягу

Переобраний президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса склав присягу. Інавгурація відбулася в суботу, 25 травня, в місті Преторія. У своїй промові 66-річний Рамафоса закликав до національної єдності та до боротьби з безробіттям шляхом створення нових робочих місць, передає агенція новин dpa.
Серед іншого президент Рамафоса наголосив, що ПАР має стати справді важливим гравцем на Африканському континенті. Утім, південноафриканський лідер визнав, що його країна ще має подолати багато проблем, попри те, що 25 років тому ПАР стала на шлях справжньої демократії. Нині рівень безробіття в ПАР становить понад 27 відсотків.
22 травня парламент ПАР переобрав президентом країни лідера партії "Африканський національний конгрес" (АНК) Сиріла Рамафосу. На виборах до парламенту, проведених 8 травня, АНК здобув 57,5 відсотка голосів виборців, здобувшиши 230 з 400 місць у парламенті, нагадує агенція новин AFP. Переобрання Рамафоси відбулося під час першого засідання парламенту нового скликання.
Сам Рамафоса вперше обійняв пост глави держави в лютому 2018 року після того, як попередній президент ПАР Джейкоб Зума оголосив про свою відставку на тлі обвинувачень у корупції.
Політична кар'єра Рамафоси розпочалася наприкінці 1970-х років в період студентських повстань у ПАР проти режиму апартеїду. Тоді ж він заснував і очолив профспілку "Національний союз гірників", в якій займався захистом прав робітників на початку 1980-х років. У 1991 році Рамафосу обрали генеральним секретарем АНК на Національній конференції під головуванням Нельсона Мандели.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
З днем народження, Нельсоне Мандела!
Більшість південноафриканців пам'ятає його усміхненим. Його з любов'ю називали Мадіба - одним з кланових імен народу коса. У всьому світі він став символом нової Африки і борцем за толерантність і свободу. 18 липня 2018 року Нельсону Манделі виповнилося б 100 років.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Адвокат чорношкірих
Нельсон Мандела народився 18 липня 1918 року в невеликому селі недалеко від південноафриканського міста Умтата. Закінчивши школу, він поступив до університету, де вивчав юриспруденцію. Уже під час навчання Мандела був політичним активістом і боровся проти апартеїду. З 1952 року він працював адвокатом у першій юридичній фірмі, якою керували чорношкірі - через вісім років будівлю компанії спалили.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Апартеїд
Апартеїд - офіційна політика жорсткої сегрегації чорних і білих у ПАР - наклав відбиток на дитинство і юність Мандели. При народженні його назвали Роліхлахла, що в перекладі з мови племені коса означає "той, хто зриває гілки дерева" або "пустун".
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Боксер Мандела
В юні роки Нельсон Мандела був пристрасним любителем боксу. "На рингу не грають роль статус, вік, колір шкіри і рівень добробуту", - говорив він про свою любов до цього виду спорту. Навіть сидячи у в'язниці, він залишався в гарній фізичній формі, кожен день робив віджимання, присідав, працював з вагою.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Довічне позбавлення волі
1964 рік: поліція відганяє людей від будівлі суду, де проходить процес у справі Нельсона Мандели і інших активістів в боротьбі з апартеїдом. За підсумками процесу, відомого як "Суд в Рівонії", Мандела був визнаний винним в організації диверсій і злочинах, еквівалентних державній зраді, і засуджений до довічного тюремного ув'язнення.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Десятиліття в ув'язненні
Життя на п'яти квадратних метрах: у цій крихітній тюремній камері Мандела провів 18 з призначених йому 27 років ув'язнення під номером 46664. "У цей час мене знали всього лише як номер, не більше", - розповідав він після свого звільнення.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Боротьба триває
Поки Нельсон Мандела перебував в ув'язненні, його прихильники продовжували боротьбу проти апартеїду - серед них дружина Мандели Вінні (в центрі фотографії), яка здобула популярність як провідна активістка проти уряду білої меншості в ПАР.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Світ бере активну участь...
... в долі Південної Африки. На стадіоні Уемблі в Лондоні в липні 1988 року відбувся благодійний концерт на честь 70-річчя Нельсона Мандели, учасники якого виступили проти апартеїду. На концерті, який тривав 10 годин без перерви, були присутні 70 тисяч глядачів, мільйони дивилися його по телевізору. Концерт транслювався в 60 країнах світу.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Вільний!
11 лютого 1990 року Нельсон Мандела вийшов на свободу після 27 років ув'язнення. На фотографії він і його тодішня дружина Вінні вітають активістів в боротьбі проти білого апартеїду.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Назад у політику
Знову очоливши Африканський національний конгрес (АНК), в травні 1990 року Мандела провів перші переговори з президентом ПАР Фредеріком Віллем де Клерком. Спільно вони досягли угоди про створення перехідного уряду за участю Національної партії і АНК. У 1993 році де Клерк і Мандела були удостоєні Нобелівської премії миру.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Соратники Мандели
Олівер Тамбо (ліворуч) і Волтер Сісулу - одні з найближчих соратників Мандели. У 1944 році вони брали участь в створенні Молодіжної ліги АНК і організації масових демонстрацій проти режиму апартеїду. У 1964 році Сісулу разом з Манделою засудили до довічного позбавлення волі. Тамбо провів 30 років в еміграції, переважно живучи в Лондоні. Після 1990 року Мандела, Тамбо і Сісулу очолили АНК.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Присяга президента
10 травня 1994 року в історії Південної Африки почалася нова глава: в результаті перших демократичних виборів Нельсон Мандела став першим чорним президентом країни. Він залишався на посаді глави держави до 1999 року, потім поступившись нею своєму наступнику Табо Мбекі.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Примирення замість помсти
Одна з основних заслуг Нельсона Мандели на посаді президента - примирення між расами в Південній Африці. Разом з архієпископом Десмондом Туту він створив "Комісію правди і примирення". До її завдань входило не лише розслідування злочинів режиму апартеїду, а й створення основи для мирного співіснування представників різних рас в ПАР.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Перший чемпіонат світу на африканській землі
15 травня 2004 року ПАР здобула право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2010 році. Цю подію святкувала вся країна.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Тіні над "веселковою нацією"
У 2008 році бідні райони південноафриканських міст захлеснула хвиля насильства щодо білого населення і мігрантів, яка призвела до численних жертв. Багато хто задавався питанням: невже створена Манделою ідея "веселкової нації", в якій мирно співіснували представники різних рас, зазнала краху?
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Останні роки життя
В останні роки життя Нельсон Мандела відмовився від суспільної активності, проводячи весь час у колі сім'ї. На фотографії він у день свого 93-річчя в оточенні онучок і правнучок. 5 грудня 2013 Нельсон Мандела помер у віці 95 років.
Автор: Марина Барановська, Людґер Шадомскі, Максим Сидоржевський