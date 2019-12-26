Переможцем виборів в Афганістані оголошений чинний президент Ашраф Гані

Через п'ять місяців після проведення в Афганістані президентських виборів їхнім переможцем оголошений чинний голова держави Ашраф Гані. Як повідомила у вівторок, 18 лютого, Незалежна виборча комісія Афганістану, за нього проголосували 50,64 відсотка виборців, а за його головного суперника, прем'єр-міністра країни Абдуллу Абдуллу - 39,52 відсотка. Загалом на виборах висувалися 18 кандидатів, решта з них не набрали і п'яти відсотків голосів виборців.

Результати виборів мали оголосити 19 жовтня. Однак через технічні проблеми та звинувачення у шахрайстві їхнє оголошення неодноразово відкладалось. Попередні результати виборів, які оголосили ще 22 грудня 2019 року, були такими ж самими, як і зараз. Однак кандидати, які програли вибори, опротестували результати.

70-річний етнічний пуштун Гані вчився в університеті Колумбії в Нью-Йорку. В 1977 році він залишив Афганістан та повернувся лише через два десятиліття, в якості старшого спеціального радника ООН. Пізніше він обіймав посаду міністра фінансів.

На президентських виборах у 2014 році Гані та Абдулла також були кандидатами і одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.