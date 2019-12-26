 Переможцем виборів в Афганістані оголошений чинний президент Ашраф Гані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Переможцем виборів в Афганістані оголошений чинний президент Ашраф Гані

Попередні результати виборів раніше оскаржив головний конкурент чинного президента на виборах, прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла. Однак зрештою виборча комісія оголосила переможця.

Ашрафа Гані було обрано на другий президентський термін

Ашрафа Гані було обрано на другий президентський термін

Через п'ять місяців після проведення в Афганістані президентських виборів їхнім переможцем оголошений чинний голова держави Ашраф Гані. Як повідомила у вівторок, 18 лютого, Незалежна виборча комісія Афганістану, за нього проголосували 50,64 відсотка виборців, а за його головного суперника, прем'єр-міністра країни Абдуллу Абдуллу - 39,52 відсотка. Загалом на виборах висувалися 18 кандидатів, решта з них не набрали і п'яти відсотків голосів виборців.

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Результати виборів мали оголосити 19 жовтня. Однак через технічні проблеми та звинувачення у шахрайстві їхнє оголошення неодноразово відкладалось. Попередні результати виборів, які оголосили ще 22 грудня 2019 року, були такими ж самими, як і зараз. Однак кандидати, які програли вибори, опротестували результати.

70-річний етнічний пуштун Гані вчився в університеті Колумбії в Нью-Йорку. В 1977 році він залишив Афганістан та повернувся лише через два десятиліття, в якості старшого спеціального радника ООН. Пізніше він обіймав посаду міністра фінансів.

На президентських виборах у 2014 році Гані та Абдулла також були кандидатами і одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.

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