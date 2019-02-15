Переможниця Євробачення Нетта: "Для мене це магія"

Наче в рожевому кошмарі, Нетта (Netta Barzilai) перетворюється на носорога й женеться за нареченим, який намагається від неї втекти, - в своєму новому відео до пісні "Bassa Sababa" співачка показує всьому світу, хто встановлює правила в її житті. Лише ВОНА сама.

На конкурсі Євробачення 2018 року в Лісабоні ексцентрична ізраїльська виконавиця завоювала прихильність публіки своєю піснею "Toy". Після цього її життя обернулося на 180 градусів, як каже сама співачка. Через 20 років вона повернула пісенний конкурс до Ізраїлю. Цього року в травні фанати з різних країн приїдуть до Тель-Авіва, щоб разом відсвяткувати найбільшу музичну подію світу. Все це завдяки Нетті. На перший погляд, приголомшливо. Але існує й інше ставлення до примхливої й божевільної Нетти, зокрема й тому, що Євробачення проходитиме в Ізраїлі.

Суперечки щодо Євробачення сягали навіть найвищих політичних рівнів. Сварилися щодо місця проведення конкурсу - чи варто провести подію у престижному, високорелігійному місті Єрусалимі? Чи у молодому, відкритому для світу й вечірок Тель-Авіві на березі моря? За межами Ізраїлю посилюються заклики до бойкоту. У вересні 2018 року більш ніж 100 митців з різних країн закликали бойкотувати Євробачення в Ізраїлі - на знак протесту проти окупації палестинських територій. Також нещодавно британські митці поставили вимогу до BBC не транслювати шоу в травні. 20 січня під час французького відбору на Євробачення в Парижі протестувальники вирвалися на сцену, скандуючи "Ні Євробаченню в Ізраїлі!" саме тої миті, коли на сцені стояла Нетта. Сама Нетта не бажає бути причетною до політичних скандалів. Вона хоче сфокусуватися на собі й своїй музиці. У розмові з DW Нетта розповіла, що її надихає.

DW: Через 8 місяців після перемоги на Євробаченні ти випустила нову пісню: "Bassa Sababa". Вона звучить по-новому й відрізняється від твого хіта "Toy", який ти виконувала на Євробаченні. Зйомки кліпу проходили в Києві. Розкажи, про що йдеться в пісні.

Нетта Барзілай: "Bassa Sababa" - це сленгове словосполучення з арабської та івриту. "Bassa" буквально означає "повне лайно", коли тебе щось справді дістає, тоді ти кажеш "ah, bassa!", а "sababa" означає "все добре". Тобто йдеться про те, що я дивлюся у вічі всім складнощам, які спіткали мене в житті, особливо впродовж минулого року, й кажу: "Все добре - йдемо далі!". У відео від мене з-під вінця тікає наречений. У житті мене часто кидали - можливо, тому, що я була недостатньо хорошою: дурною, страшною і таке інше. У кліпі я дивлюся на свого чоловіка й кажу: "О ні, солоденький, я хочу розібратися зі своїми проблемами, а не тікати від них". І тут також мається на увазі моя історія з Євробаченням, яка триває протягом останнього року.

Наскільки допомогла ця перемога твоїй музичній кар’єрі?

Це ніби поворот на 180 градусів. Раніше я була виконавицею блюзу й виступала в клубах і барах, також працювала вдома з моїм лупером (Пристроєм, який автоматично накладає кілька звукових доріжок - Прим. Ред.). До участі в Євробаченні я ніколи не могла уявити, що це зайде так далеко. Ніколи. Все сталося так швидко - я брала участь у талант-шоу для відбору на Євробачення-2018, лише сподіваючись заробити додаткові гроші й заплатити за житло. І раптом для стількох людей я стала ідолом - із силою, впевненістю в собі, любов'ю до себе… і я запитувала себе: Чому я? Чому саме Я ідол? Врешті це дало мені багато енергії. Люди надихнули мене у відповідь, зробили мене сильною. Але поруч з любов’ю та захопленням з’являється, звичайно, й ненависть. Це нормально, коли ти відомий.

Ти отримала тонни негативних коментарів, перш за все, у соціальних мережах…

О так, наприклад: Що ти таке? Хто ти? Схудни! Що за курячий спів, що за одяг ти носиш, чого тобі треба, в тебе лише одна пісня… І тоді з’явився "Бойкот, припинення інвестицій і санкції" (BDS - "Boycott, Divestment and Sanctions" - пропалестинський рух бойкоту - Прим. Ред.). Багато ненависті полилося на мене через моє походження, зовнішній вигляд і на те, що я кажу. За таких умов непросто зберігати віру в себе, і мені знадобилося 8 місяців, щоб зрозуміти, що із цим робити. І ця пісня - результат моїх пошуків.

Нетта в розмові з DW: Я є тією, ким я є

Критики також кажуть, що Євробачення в Ізраїлі - своєрідне окозамилювання окупації палестинських територій. Є чимало петицій і закликів митців, спрямованих на протест проти порушення прав людини. Як ти до цього ставишся?

Я вірю в діалог. Я вірю в здорову дискусію, також у протест. Але я НЕ підтримую тиранію. Нападати на 26-річну музикантку, яка не має жодних політичних поглядів, - це для мене тиранія. Я лише хочу, щоб люди приїхали і взяли участь. Це європейський конкурс, у якому Ізраїль волею долі бере участь, а після перемоги став цьогорічним місцем проведення, бо такі правила Євробачення.

Твою пісню "Toy" багато хто розглядає як висловлювання у контексті руху #MeToo. Повернімося до твоєї нової роботи "Bassa Sababa". У ній радше йдеться про свободу самостійно приймати рішення, робити те, що хочеш, незважаючи на те, що кажуть інші. Чи саме тому ти обрала носорога як символічну тварину для твого відео?

Я шукала тварину, яка втілює все це: носоріг має товсту шкіру, він не тікає від проблем, а атакує супротивника. Він сильний і має цей ріг. Мені здається, що він каже: "Мені байдуже, що думають інші, я є тим, ким я є".

Яскрава й гучна: Нетта на Євробаченні-2018

"Toy" була радше програмною піснею: певною мірою #MeToo, певною мірою на посилення прав жінок. Але "Bassa Sababa" - це щось незалежне й автентичне. Я люблю її, це гімн трайбл-поп, адже до 7 років я росла у Нігерії. Я добре пам’ятаю нігерійських жінок, котрі носили мене на руках і співали мені колискові. Той ритм я ношу в своєму серці досі. І коли ви почуєте початок моєї пісні, то відчуєте цю енергію. І це МОЯ енергія. Це моя пісня, я написала її, разом з двома чудовими чоловіками, Ставом Бергером (Stav Berger) і Авшаломом Аріелем (Avshalom Ariel). Я не є автором "Toy". Але "Bassa Sababa" - моє творіння, і я дуже пишаюся тим, що випустила цю пісню.

Через 20 років Євробачення знову повертається в Ізраїль. Чи відчувається ця особлива атмосфера?

Так, ми розуміємо, що все це відбувається через нас. Ми поїхали в Лісабон і привезли пісенний конкурс звідти в Ізраїль. Це просто неймовірно. Ми чекаємо на подію з нетерпінням, ніби на святкування дня народження. Щодня з’являється щось нове щодо Євробачення. Кожен почувається захоплено й схвильовано. Незабаром відбудеться те, чого не було тут десятиліттями. Для мене це магія - так багато країн на одній сцені.

Підсумки "Євробачення-2018" Хто вони - головні призери "Євробачення-2018"? 25-річна представниця Ізраїлю Нетта Барзілай посіла перше місце з піснею "Toy". "Я тобі не іграшка", - категорично заявила вона зі сцени. Феміністський електро-поп після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів. А Нетта довела, що долучитися до дискусії про сексуальні домагання #MeToo можна навіть за допомогою жартівливої пісні.

Підсумки "Євробачення-2018" "Вогонь" з Кіпру на другому місці Елені Фурейра, що виступала за Кіпр з піснею Fuego ("Вогонь"), посіла на конкурсі в Лісабоні друге місце. Співачка албанського походження стала зіркою в Греції. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина їй кілька разів відмовляла. Зате Кіпр не згаяв нагоди.

Підсумки "Євробачення-2018" "Ніхто крім тебе" і третє місце для Австрії Несподіванкою цьогорічного конкурсу можна вважати третє місце представника Австрії, 34-річного Цезаря Самсона. До самого фіналу мало хто міг припустити, що його номер під пісню в стилі R'n'B "Nobody but you" підніметься так високо і навіть переможе в загальному заліку національних журі.

Підсумки "Євробачення-2018" Четверте місце для балади з Німеччини Для Німеччини четверте місце 28-річного Міхаеля Шульте (Michael Schulte) - великий успіх. У минулі три роки представники цієї країни вкрай невдало виступали на "Євробаченні". Цього року німці вибрали хорошого виконавця і не пошкодували коштів на по-справжньому стильне шоу. Балада Міхаеля "You let me walk alone", присвячена батькові, прозвучала сильно і переконливо.

Підсумки "Євробачення-2018" Італійські виконавці у першій п'ятірці Італійський дует у складі Ермано Мета та Фабріціо Моро виконав пісню "Non mi avete fatto niente", в якій йшлося про тему терору. Співаки на звично легковажному "Євробаченні" цього року торкнулися кількох справді серйозних тем. В результаті - п'яте місце.

Підсумки "Євробачення-2018" Вуличний музикант з Чехії Міклашу Йозефу недаремно пророкували один з найкращих результатів на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбувся. У підсумку - шосте місце. До речі, Міклош спробував себе не лише у музичній царині: хлопець працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. А музичну впевненість в своїх силах він напрацьовував виступами на вулицях міст Європи.

Підсумки "Євробачення-2018" Родинна традиція У шведа Беньяміна Інгроссо - італійське коріння. З "Євробаченням" у нього теж є особливий зв'язок. Його батьки познайомилися, коли виступали разом на шведському відбірковому конурсі, а дружина його дядька - Шарлотта Переллі - навіть виграла 1999 року "Євробачення". Композиція хлопця здобула сьоме місце.

Підсумки "Євробачення-2018" Найвищі ноти в Лісабоні Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучали за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка, яка працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - своєрідна арія в поп-аранжуванні, з цитуванням кількох оперних творів. З нею виконавиця посіла восьме місце.

Підсумки "Євробачення-2018" Пісня вікінга Представник Данії Расмусен з іміджем брутального вікінга та композицією "Higher ground" увійшов до першої десятки конкурсу, посівши девяте місце.

Підсумки "Євробачення-2018" Спектакль на щастя My Lucky Day від Молдови додав до конкурсу літньої легкості. Музику для виступу тріо DoReDos написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров. Тепер у тріо десяте місце.

Підсумки "Євробачення-2018" Україна - ефектне шоу, але 17-те місце Український учасник Melovin (сценічний псевдонім 20-річного одесита Костянтина Бочарова) посів на конкурсі 17-те місце. Співак відкривав фінал конкурсу композицією "Under the ladder" з видовищним сценічним шоу. Свій виступ Melovin закінчив за роялем на охопленому полум'ям помості. Автор: Світлана Кореновська

