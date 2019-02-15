Переможниця Євробачення Нетта: "Для мене це магія"

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай свій новий кліп відзняла у Києві. Ажіотаж у ЗМІ не завжди приємний для Нетти. Але зупинятися - не в її стилі. Про це сама співачка розповіла DW.
Наче в рожевому кошмарі, Нетта (Netta Barzilai) перетворюється на носорога й женеться за нареченим, який намагається від неї втекти, - в своєму новому відео до пісні "Bassa Sababa" співачка показує всьому світу, хто встановлює правила в її житті. Лише ВОНА сама.
На конкурсі Євробачення 2018 року в Лісабоні ексцентрична ізраїльська виконавиця завоювала прихильність публіки своєю піснею "Toy". Після цього її життя обернулося на 180 градусів, як каже сама співачка. Через 20 років вона повернула пісенний конкурс до Ізраїлю. Цього року в травні фанати з різних країн приїдуть до Тель-Авіва, щоб разом відсвяткувати найбільшу музичну подію світу. Все це завдяки Нетті. На перший погляд, приголомшливо. Але існує й інше ставлення до примхливої й божевільної Нетти, зокрема й тому, що Євробачення проходитиме в Ізраїлі.
Суперечки щодо Євробачення сягали навіть найвищих політичних рівнів. Сварилися щодо місця проведення конкурсу - чи варто провести подію у престижному, високорелігійному місті Єрусалимі? Чи у молодому, відкритому для світу й вечірок Тель-Авіві на березі моря? За межами Ізраїлю посилюються заклики до бойкоту. У вересні 2018 року більш ніж 100 митців з різних країн закликали бойкотувати Євробачення в Ізраїлі - на знак протесту проти окупації палестинських територій. Також нещодавно британські митці поставили вимогу до BBC не транслювати шоу в травні. 20 січня під час французького відбору на Євробачення в Парижі протестувальники вирвалися на сцену, скандуючи "Ні Євробаченню в Ізраїлі!" саме тої миті, коли на сцені стояла Нетта. Сама Нетта не бажає бути причетною до політичних скандалів. Вона хоче сфокусуватися на собі й своїй музиці. У розмові з DW Нетта розповіла, що її надихає.
DW: Через 8 місяців після перемоги на Євробаченні ти випустила нову пісню: "Bassa Sababa". Вона звучить по-новому й відрізняється від твого хіта "Toy", який ти виконувала на Євробаченні. Зйомки кліпу проходили в Києві. Розкажи, про що йдеться в пісні.
Нетта Барзілай: "Bassa Sababa" - це сленгове словосполучення з арабської та івриту. "Bassa" буквально означає "повне лайно", коли тебе щось справді дістає, тоді ти кажеш "ah, bassa!", а "sababa" означає "все добре". Тобто йдеться про те, що я дивлюся у вічі всім складнощам, які спіткали мене в житті, особливо впродовж минулого року, й кажу: "Все добре - йдемо далі!". У відео від мене з-під вінця тікає наречений. У житті мене часто кидали - можливо, тому, що я була недостатньо хорошою: дурною, страшною і таке інше. У кліпі я дивлюся на свого чоловіка й кажу: "О ні, солоденький, я хочу розібратися зі своїми проблемами, а не тікати від них". І тут також мається на увазі моя історія з Євробаченням, яка триває протягом останнього року.
Наскільки допомогла ця перемога твоїй музичній кар’єрі?
Це ніби поворот на 180 градусів. Раніше я була виконавицею блюзу й виступала в клубах і барах, також працювала вдома з моїм лупером (Пристроєм, який автоматично накладає кілька звукових доріжок - Прим. Ред.). До участі в Євробаченні я ніколи не могла уявити, що це зайде так далеко. Ніколи. Все сталося так швидко - я брала участь у талант-шоу для відбору на Євробачення-2018, лише сподіваючись заробити додаткові гроші й заплатити за житло. І раптом для стількох людей я стала ідолом - із силою, впевненістю в собі, любов'ю до себе… і я запитувала себе: Чому я? Чому саме Я ідол? Врешті це дало мені багато енергії. Люди надихнули мене у відповідь, зробили мене сильною. Але поруч з любов’ю та захопленням з’являється, звичайно, й ненависть. Це нормально, коли ти відомий.
Ти отримала тонни негативних коментарів, перш за все, у соціальних мережах…
О так, наприклад: Що ти таке? Хто ти? Схудни! Що за курячий спів, що за одяг ти носиш, чого тобі треба, в тебе лише одна пісня… І тоді з’явився "Бойкот, припинення інвестицій і санкції" (BDS - "Boycott, Divestment and Sanctions" - пропалестинський рух бойкоту - Прим. Ред.). Багато ненависті полилося на мене через моє походження, зовнішній вигляд і на те, що я кажу. За таких умов непросто зберігати віру в себе, і мені знадобилося 8 місяців, щоб зрозуміти, що із цим робити. І ця пісня - результат моїх пошуків.
Критики також кажуть, що Євробачення в Ізраїлі - своєрідне окозамилювання окупації палестинських територій. Є чимало петицій і закликів митців, спрямованих на протест проти порушення прав людини. Як ти до цього ставишся?
Я вірю в діалог. Я вірю в здорову дискусію, також у протест. Але я НЕ підтримую тиранію. Нападати на 26-річну музикантку, яка не має жодних політичних поглядів, - це для мене тиранія. Я лише хочу, щоб люди приїхали і взяли участь. Це європейський конкурс, у якому Ізраїль волею долі бере участь, а після перемоги став цьогорічним місцем проведення, бо такі правила Євробачення.
Твою пісню "Toy" багато хто розглядає як висловлювання у контексті руху #MeToo. Повернімося до твоєї нової роботи "Bassa Sababa". У ній радше йдеться про свободу самостійно приймати рішення, робити те, що хочеш, незважаючи на те, що кажуть інші. Чи саме тому ти обрала носорога як символічну тварину для твого відео?
Я шукала тварину, яка втілює все це: носоріг має товсту шкіру, він не тікає від проблем, а атакує супротивника. Він сильний і має цей ріг. Мені здається, що він каже: "Мені байдуже, що думають інші, я є тим, ким я є".
"Toy" була радше програмною піснею: певною мірою #MeToo, певною мірою на посилення прав жінок. Але "Bassa Sababa" - це щось незалежне й автентичне. Я люблю її, це гімн трайбл-поп, адже до 7 років я росла у Нігерії. Я добре пам’ятаю нігерійських жінок, котрі носили мене на руках і співали мені колискові. Той ритм я ношу в своєму серці досі. І коли ви почуєте початок моєї пісні, то відчуєте цю енергію. І це МОЯ енергія. Це моя пісня, я написала її, разом з двома чудовими чоловіками, Ставом Бергером (Stav Berger) і Авшаломом Аріелем (Avshalom Ariel). Я не є автором "Toy". Але "Bassa Sababa" - моє творіння, і я дуже пишаюся тим, що випустила цю пісню.
Через 20 років Євробачення знову повертається в Ізраїль. Чи відчувається ця особлива атмосфера?
Так, ми розуміємо, що все це відбувається через нас. Ми поїхали в Лісабон і привезли пісенний конкурс звідти в Ізраїль. Це просто неймовірно. Ми чекаємо на подію з нетерпінням, ніби на святкування дня народження. Щодня з’являється щось нове щодо Євробачення. Кожен почувається захоплено й схвильовано. Незабаром відбудеться те, чого не було тут десятиліттями. Для мене це магія - так багато країн на одній сцені.
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