Перемога Зеленського: реакція в Європі (відео)

Перемога Володимира Зеленського - вирок політиці Петра Порошенка. Так оцінюють результати президентських виборів в Україні західні експерти.
Провідні західні політики привітали Володимира Зеленського з перемогою, не дочекавшись оголошення офіційних результатів президентських виборів. Через кілька годин після закриття дільниць йому зателефонували президенти Польщі та Франції, а також президент США Дональд Трамп. А канцлерка Німеччини Анґела Меркель вже навіть запросила новообраного главу держави до Берліна. Усе це свідчить про збереження підтримки України Заходом - попри зміну президента, зазначають оглядачі.
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