 Перемога Зеленського: реакція в Європі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2019

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Політика й суспільство

Перемога Зеленського: реакція в Європі (відео)

Перемога Володимира Зеленського - вирок політиці Петра Порошенка. Так оцінюють результати президентських виборів в Україні західні експерти.

За Володимира Зеленського віддали голоси 73,22% виборців

За Володимира Зеленського віддали голоси 73,22% виборців

Провідні західні політики привітали Володимира Зеленського з перемогою, не дочекавшись оголошення офіційних результатів президентських виборів. Через кілька годин після закриття дільниць йому зателефонували президенти Польщі та Франції, а також президент США Дональд Трамп. А канцлерка Німеччини Анґела Меркель вже навіть запросила новообраного главу держави до Берліна. Усе це свідчить про збереження підтримки України Заходом - попри зміну президента, зазначають оглядачі.

 
 

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Німецькомовна преса: Зеленський - продукт олігархічної системи

На шпальтах німецькомовних видань аналізують президентські вибори в Україні. У багатьох коментарях лунає скепсис щодо якісного оновлення української політики за президентства Володимира Зеленського. (22.04.2019)  

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Уперше в історії України країною керуватиме несистемний політик. Від дій Зеленського залежатиме не тільки його політична доля, але й майбутнє країни, пише український журналіст і політичний оглядач Сергій Руденко. (22.04.2019)  

Коментар: Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження

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