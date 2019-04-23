Перемога Зеленського: реакція в Європі (відео)

Провідні західні політики привітали Володимира Зеленського з перемогою, не дочекавшись оголошення офіційних результатів президентських виборів. Через кілька годин після закриття дільниць йому зателефонували президенти Польщі та Франції, а також президент США Дональд Трамп. А канцлерка Німеччини Анґела Меркель вже навіть запросила новообраного главу держави до Берліна. Усе це свідчить про збереження підтримки України Заходом - попри зміну президента, зазначають оглядачі.



