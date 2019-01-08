Переклад: чи зможе комп'ютер замінити людину?

Маленький чоловічок, який сидить у вусі й завдяки якому ми розуміємо будь-яку мову, переклад із якої він нам нашіптує. Ох, було би чудово, чи не так?

Це можливо! Принаймні в теорії. Деякі виробники пропонують саме такі продукти чи то пак сервіси. Наприклад Pixel Buds від Google, Pilot від Waverly Labs або The Dash від Bragi. Однак сліпо покладатися на навушник у вусі все ж таки (принаймні поки що) не варто. Адже з огляду на тести й критичні відгуки, покращувати їх є куди. Але якщо зважати на прогрес перекладацького програмного забезпечення за останні роки, використання гаджетів для перекладу в щоденному житті - це лише питання часу.

Навушники на кшталт Pixel Buds від Google мають робити майже синхронний переклад. Однак практика показує, що працювати ще є над чим

Найкращий комп'ютернийпереклад у світі

На ринку існує велика пропозиція перекладацьких програм. Серед найпопулярніших - Google Translate та Bing Translator від Microsoft. У 2017 році до них долучився й німецький старпап DeepL, який встановив новий рівень якості машинного перекладу.

Це підтверджують так звані сліпі тести: сто речень були перекладені за допомогою DeepL, Google, Microsoft та Facebook, після чого якість перекладу оцінили професійні перекладачі. Результат - DeepL був відзначений утричі частіше, ніж Google, тому що переклад звучав природніше.

Програма застосовує так звану технологію глибинного навчання (Deep Learning-Technologie), яка базується на штучній нейронній мережі. Її розробники використовували вже наявний сервіс: онлайн-словник Linguee. Даний сервіс пропонує мільярди зразків перекладів - оптимальний навчальний матеріал. Однак як саме працює дана технологія - залишається таємницею. І це зрозуміло.

Засновниця й очільниця німецького перекладацького бюро Flexword Ґоранка Міш-Чак

Робота перекладача змінюється

Ґоранка Міш-Чак (Goranka Miš-Čak) - засновниця й очільниця перекладацького бюро Flexword із німецького Манхейма. Попри успіхи технічних додатків вона сумнівається, що машинний переклад колись замінить людську компетенцію. "Однак професії змінюються, це права", - погоджується Міш-Чак. За її словами, упродовж останніх 15 років вимоги до перекладачів надзвичайно зросли - вони мають працювати безпомилково, ідеально і бути завжди доступними.

"Перекладач має володі мовою, немов рідною, однак точнісінько так само добре він має володіти численними допоміжними програмамами", - зазначає Ґоранка Міш-Чак. Тож окрім знання мови перекладачеві потрібні певні професійні знання, він має вміти користуватися термінологічними базами даних, цифровими архівами, а також розбиратися у захисті особистих даних, додає вона.

Програмна підтримка

Однак - і це може здивувати - професійні перекладачі й самі користуються перекладацькими програмами, не ризикуючи наразитися при цьому на зневагу колег. Навіть навпаки. Профі із Flexword користуються як інструментами автоматизованого перекладу (CAT), так і професійними варіантами машинного перекладу (MT) від Google Translate або DeepL - за певних умов.

"У випадку стандартизованих текстів, наприклад, технічних інструкцій з використання, подібні інструменти можуть бути корисними", - вважає Ґоранка Міш-Чак. Однак і в такому випадку тексти доробляють або переробляють так звані постредактори, аби пересвідчитися, що вони абсолютно коректні і можуть витримати будь-яку фахову перевірку, додає вона. Однак якщо потрібно перекласти конфіденційні дані, наприклад, договори, або тексти, у яких велику роль відіграють найменші нюанси, "тоді ми, як і раніше, робимо ставку на людський переклад. Звісно, і в цьому випадку за технологічної підтримки інструментів для контролю якості перекладу", зазначає Міш-Чак.

Один із прикладів - переклад інструкції з застосування лікарських препаратів. "У цьому випадку важливе кожне слово, кожна цифра", - говорить вона. Те ж саме, за словами підприємиці, стосується багатьох договорів та інших юридичних документів або ж культурних особливостей, унаслідок яких може трапитися фатальне спотворення сенсу.

Людина проти машини: вимоги до перекладачів стають усе вищими

Професія перекладача

На думку експертки, попит на добре навчених перекладачів у майбутньому лише зростатиме: "Особливо з огляду на глобалізацію важливим буде створення глобальних мереж в економіці, науці й політиці".

Ці тенденції доводить і статистика міністерства праці США. За його прогнозами, шанси перекладачів знайти роботу до 2028 року зростуть на 19 відсотків. Таке зростання - набагато швидше, ніж у середньому для інших професій.

Однак чи зможуть програми на кшталт DeepL колись повністю замінити перекладачів? "Я думаю радше, що автоматизований переклад пропонує інші можливості", - вважає очільник DeepL Ярослав Кутиловскі (Jaroslaw Kutylowski). На його думку, виникнуть передусім нові ринки і нові виробничі цикли. "Наше бачення - подолати мовні бар'єри і сприяти зближенню людей. Щомісяця ми допомагаємо багатьом мільйонам людей висловитися і порозумітися", - зазначає підприємець.