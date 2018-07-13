 Перед фіналом ЧС-2018 Макрон поговорить з Путіним про Україну - джерело | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Перед фіналом ЧС-2018 Макрон поговорить з Путіним про Україну - джерело

За даними агенції Reuters, Еммануель Макрон та Володимир Путін проведуть зустріч перед фінальним матчем ЧС-2018. Говоритимуть вони про Україну, Сирію та Іран.

Еммануель Макрон і Володимир Путін

Еммануель Макрон і Володимир Путін

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у неділю, 15 липня, обговорюватиме, зокрема, ситуацію в Україні. Про це у суботу, 14 липня, агенції Reuters повідомило джерело в Єлисейському палаці.

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За день до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін зустрінеться з главою французької держави Еммануелем Макроном. (11.07.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про принципові розбіжності з російським президентом Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. (31.08.2017)

На фінальному матчі світової першості Нестор Пітана буде працювати вперше у своїй суддівській кар'єрі. За золото ЧС-2018 поборються 15 липня збірні Франції та Хорватії. (13.07.2018)

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що бачить можливість для спільної роботи з Росією щодо проблем України, Близького Сходу, Ірану і Сирії. (24.05.2018)

Джерело агенції наголосило, що ситуація в Україні покращилась не настільки, щоб Макрон міг запросити Путіна на саміт Великої сімки (G7), який в 2019 році відбудеться в місті Біарріц на південному заході Франції.

Зустріч Макрона і Путіна відбудеться під час поїздки французького президента на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у неділю у Москві та в якому збірна Франції зустрінеться зі збірною Хорватії. Передбачається, що вони зустрінуться перед початком матчу. Окрім українського питання, лідери двох країн обговорять також ситуацію у Сирії та відносини з Іраном, повідомило джерело.

Макрон перебував на трибуні стадіону у Санкт-Петербурзі під час перемоги французької збірної над командою Бельгії у півфінальному матчі ЧС-2018 10 липня. На сайті Кремля зазначається, що Путін зателефонував Макрону одразу після завершення матчу. Попередня зустріч Макрона з Путіним відбулася наприкінці травня у Санкт-Петербурзі. Тоді президент Франції заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії залишатимуться в силі доти, доки не буде досягнуто прогресу в українському питанні. Водночас Макрон наголосив, що вбачає можливість співпраці з Росією задля вирішення міжнародних проблем, зокрема ситуацій навколо Ірану та в Сирії.

Після саміту G7 у Канаді, який відбувся на початку червня, Макрон заявив, що був би не проти запросити Путіна на саміт у Біарріці, але це залежатиме від виконання Росією мінських домовленостей та прогресу у подоланні української кризи.

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Реформа Євросоюзу від Еммануеля Макрона (26.09.2017)

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Реформа Євросоюзу від Еммануеля Макрона (26.09.2017)  

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