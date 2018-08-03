 Перед зустріччю з Путіним Меркель обговорила з Порошенком звільнення Сенцова та Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Перед зустріччю з Путіним Меркель обговорила з Порошенком звільнення Сенцова та Донбас

Головними темами телефонної розмови канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента України Петра Порошенка стали звільнення політв'язнів, зокрема Олега Сенцова, ситуація на Донбасі та "Північний потік-2".

Анґела Меркель (праворуч) та Петро Порошенко під час зустрічі в Берліні (архівне фото)

Анґела Меркель (праворуч) та Петро Порошенко під час зустрічі в Берліні (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент України Петро Порошенко провели в четвер, 16 серпня,  телефонну розмову, під час якої обговорили низку актуальних питань. "Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлерки ФРН та президента РФ", - зазначається у повідомленні прес-служби президента України.

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Під час зустрічі з російською правозахисницею та журналісткою Зоєю Свєтовою утримуваний в російській колонії український режисер Олег Сенцов назвав свій стан передкритичним. (14.08.2018)

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель розповіла президенту України Петру Порошенку підсумки нещодавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі. (21.05.2018)

Серед тем розмови Анґели Меркель та Володимира Путіна - конфлікт у Сирії, ситуація на Сході України та енергетичні питання. (13.08.2018)

Зокрема, сторони торкнулися теми звільнення українських заручників та політичних в'язнів. При цьому Порошенко наголосив на необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 95 днів.

Також Меркель та Порошенко обговорили ситуацію на Донбасі. Тут предметом розмови стали миротворчі зусилля задля прогресу в мирному врегулюванні на Сході України.  Ще однією темою розмови стали "безпекові виклики", пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Раніше офіційний Київ неодноразово застерігав, що спорудження цього газогону становить загрозу національній безпеці України, а також посилює залежність ЄС від Росії в сфері енергопостачання. Натомість в Берліні наголошують на комерційному характері проекту, однак водночас вказують і на важливість збереження Україною статусу транзитної держави.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибуде до Німеччини 18 серпня. Його зустріч із канцлеркою Анґелою Меркель заплановано на 18 годину цього дня у палаці Мезеберґ.

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Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

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