Перед зустріччю з Путіним Меркель обговорила з Порошенком звільнення Сенцова та Донбас

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент України Петро Порошенко провели в четвер, 16 серпня, телефонну розмову, під час якої обговорили низку актуальних питань. "Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлерки ФРН та президента РФ", - зазначається у повідомленні прес-служби президента України.

Зокрема, сторони торкнулися теми звільнення українських заручників та політичних в'язнів. При цьому Порошенко наголосив на необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 95 днів.

Також Меркель та Порошенко обговорили ситуацію на Донбасі. Тут предметом розмови стали миротворчі зусилля задля прогресу в мирному врегулюванні на Сході України. Ще однією темою розмови стали "безпекові виклики", пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Раніше офіційний Київ неодноразово застерігав, що спорудження цього газогону становить загрозу національній безпеці України, а також посилює залежність ЄС від Росії в сфері енергопостачання. Натомість в Берліні наголошують на комерційному характері проекту, однак водночас вказують і на важливість збереження Україною статусу транзитної держави.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибуде до Німеччини 18 серпня. Його зустріч із канцлеркою Анґелою Меркель заплановано на 18 годину цього дня у палаці Мезеберґ.