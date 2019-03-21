Переданого з РФ Україні в'язня Сергія Литвінова відпустили з колонії

Помилуваного президентом Володимиром Зеленським в'язня Сергія Литвінова, якого Росія чотири місяці тому передала Україні, у суботу, 13 липня, відпустили з Диканівської колонії у Харківськиій області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

Після звільнення Литвінов розповів про умови утримання у російській в'язниці. "Катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - розповів він, передає сайт Hromadske.

Російські силовики затримали Сергія Литвінова у 2014 році в Ростовській області. Його обвинувачували у скоєнні в складі батальйону "Дніпро" вбивств кількох мирних жителів на території Луганської області та застосуванні в збройному конфлікті заборонених засобів і методів ведення війни. Проте ці факти не підтвердилися.

Також Литвінову інкримінували розбійний напад. Російська прокуратура стверджувала, що влітку 2014 року він за змовою з двома українськими військовослужбовцями скоїв розбійний напад з автоматом Калашникова на росіянина. Нападники нібито викрали два автомобілі, що належали потерпілому, й завдали йому тілесних ушкоджень. У цій справі 20 квітня 2016 року суд Ростовської області засудив Литвінова до 8,5 року колонії суворого режиму.

МЗС України протестувало проти рішення російського суду та долучило Литвінова до переліку політв'язнів. У березні 2019 року Литвінова було без розголосу передано в Україну в порядку передачі засуджених осіб. Він був відразу ж поміщений під варту в Диканівській колонії. 11 липня президент України Володимир Зеленський помилував Литвінова.