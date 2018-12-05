 Переговори щодо Ємену в Швеції: ультиматуми та обмін полоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Переговори щодо Ємену в Швеції: ультиматуми та обмін полоненими

У Швеції розпочалися переговори між повтанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену. Перед початком сторони обмінялися ультиматумами. Утім, спецпредставник ООН повідомив про першу угоду - щодо обміну полоненими.

Маргот Вальстрьом (ліворуч) та Мартін Гріффітс на відкритті переговорів щодо Ємену в Швеції

Маргот Вальстрьом (ліворуч) та Мартін Гріффітс на відкритті переговорів щодо Ємену в Швеції

У шведському містечку Рімбо неподалік від Стокгольма у четвер, 6 грудня, розпочалися переговори щодо врегулювання конфлікту в Ємені між представники уряду країни та повстанців-хуситів. Переговори відкрила міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом. Сперцпредставник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс у виступі назвав найближчі дні "доленосними" та закликав сторони до роботи, аби надіслати "сигнал миру", повідомляє агентство AP. Він також повідомив про першу домовленість між сторонами - щодо обміну полоненими. Гріффітс наголосив, що ця домовленість дозволить тисячам родин возз'єднатися та слугуватиме вибудовуванню довіри на переговорах.

Раніше Гріффітс висловив сподівання на успіх переговорів. "Жодного іншого разу не було такого відчутного прагнення міжнародної спільноти, щоб воюючі сторони в Ємені знайшли розв'язання", - написав він у статті для New York Times.

Делегація хуситів перед відбуттям на переговори з аеропорту Сани

Делегація хуситів перед відбуттям на переговори з аеропорту Сани

Утім, перед самим початком переговорів сторони обмінялися ультиматумами. Глава Верховного революційного комітету повстанців Мохаммед Алі аль-Хуті пригрозив заборонити літакам ООН сідати в аеропорту Сани, якщо переговори не призведуть до його повного відкриття. "Якщо аеропорт столиці Ємену на мирних переговорах у Швеції не буде відкритий для народу, я закличу (повстанські - Ред.) політичну раду та уряд закрити його для всіх літаків", - написав він у Twitter.

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Упродовж останніх трьох років війни в Ємені внаслідок голоду в цій країні померло, за оцінками, до 85 тисяч дітей, кажуть у гуманітарній організації Save the Children. (21.11.2018)

Представники єменських повстанців-хуситів відправились на мирні переговори з урядовою делегацією, яка прибуде пізніше. Вони також домовились про обмін полоненими. (04.12.2018)

Міжнародно визнаний уряд Ємену своєю чергою вимагає, щоб повстанці пішли з портового міста Ходейда. Міністерство закордонних справ Ємену закликало, щоб "повстанці повністю залишили західне узбережжя і передали територію законному уряду", зазначило відомство у Twitter, цитує агентство AFP.

В ООН сподіваються на успіх переговорів. "Жодного іншого разу не було такого відчутного прагнення міжнародної спільноти, щоб воюючі сторони в Ємені знайшли розв'язання", - написав у статті для New York Times спеціальний представник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс. Під час мирних переговорів сторони також мають обговорити угоду щодо обміну полоненими та зняття облоги з боку хуситів міста Таїз на південному заході країни.

Мирні переговори під егідою ООН щодо врегулювання в Ємені відбуваються вперше за два роки. Попередні переговори, які мали відбутися в вересні, провалилися, навіть не розпочавшись, оскільки делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви. Нинішні переговори відбуваються в замку "Йоганнесберг" у містечку Рімбо, що в годині їзди від Стокгольма. Але за даними джерел в ООН, сторони не хочуть вести прямі переговори, а тому дипломати будуть змушені вести окремі зустрічі з кожною стороною, повідомляє агенція Reuters.

Замок Йоганнесберг у Рімбо - місце проведення переговорів

Замок "Йоганнесберг" у Рімбо - місце проведення переговорів

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже авіаудари часто влучають в лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії. Загалом у громадянській війні в країні загинули щонайменше 10 тисяч людей.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

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