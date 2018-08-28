 Переговори щодо ЗВТ між США і Канадою поки не принесли результату | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.09.2018

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Економіка

Переговори щодо ЗВТ між США і Канадою поки не принесли результату

Чотириденні переговори між Канадою і США щодо зони вільної торгівлі завершилися без прориву. Сторони продовжать консультації наступного тижня.

Канада і США продовжують переговори про нову зону вільної торгівлі

Канада і США продовжують переговори про нову зону вільної торгівлі

Переговори між Канадою та Сполученими Штатами Америки щодо нової угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), які тривали протягом останніх чотирьох днів, не увінчалися успіхом. У п'ятницю, 31 серпня, перемовини за участі міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд та торговельного представника США Роберта Лайтхайзера були призупинені без суттєвого прогресу. Вони мають продовжитись наступної середи, 5 вересня.

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Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. Очікується, що незабаром до нової угоди долучиться і Канада. (27.08.2018)

Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою. (02.06.2018)

Представники США, Канади та Мексики розпочали переговори щодо перегляду умов Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Навдоволення чинними умовами угоди висловила адміністрація Дональда Трампа. (16.08.2017)

Поштовхом до переговорів між США та Канадою стало досягнення 27 серпня домовленості щодо нової угоди про вільну торгівлю між США та Мексикою та запрошення до участі у ній на адресу Канади. Після цього Христя Фріланд у терміновому порядку вирушила до Вашингтона, щоб домовитися про участь Канади у зоні вільної торгівлі разом зі США та Мексикою. Нова угода має прийти на заміну Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA), яка діяла з 1994 року та яку гостро критикує президент США Дональд Трамп.

У п'ятницю переговори були затьмарені інцидентом, коли стало відомо, що Трамп у розмові з журналістом агентства Bloomberg зауважив, що під час переговорів не має намірів йти на жодні поступки Канаді. Це було сказано американським президентом на умовах неоприлюднення, в іншому разі, якщо ця його репліка набуде розголосу, він пообіцяв, що угода між двома країнами буде неможливою. Утім, висловлювання глави Білого дому згодом у цей же день було процитоване виданням Toronto Star. Це викликало гостру негативну реакцію Трампа, який у своєму Twitter звинуватив Bloomberg у "грубому порушенні" домовленості. "Що ж, ще один випадок непорядної журналістики. Я до цього звик. Принаймні, Канада знає мою позицію!" - написав Трамп.

NAFTA - одна з найбільших у світі зон вільної торгівлі, створена трьома країнами в 1994 році. Угода забезпечує фактично безперешкодний рух товарів та послуг між США, Мексикою та Канадою. Особливо важлива угода для Мексики, 80 відсотків експорту якої йдуть до США.

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