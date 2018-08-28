Переговори щодо ЗВТ між США і Канадою поки не принесли результату

Переговори між Канадою та Сполученими Штатами Америки щодо нової угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), які тривали протягом останніх чотирьох днів, не увінчалися успіхом. У п'ятницю, 31 серпня, перемовини за участі міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд та торговельного представника США Роберта Лайтхайзера були призупинені без суттєвого прогресу. Вони мають продовжитись наступної середи, 5 вересня.

Поштовхом до переговорів між США та Канадою стало досягнення 27 серпня домовленості щодо нової угоди про вільну торгівлю між США та Мексикою та запрошення до участі у ній на адресу Канади. Після цього Христя Фріланд у терміновому порядку вирушила до Вашингтона, щоб домовитися про участь Канади у зоні вільної торгівлі разом зі США та Мексикою. Нова угода має прийти на заміну Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA), яка діяла з 1994 року та яку гостро критикує президент США Дональд Трамп.

У п'ятницю переговори були затьмарені інцидентом, коли стало відомо, що Трамп у розмові з журналістом агентства Bloomberg зауважив, що під час переговорів не має намірів йти на жодні поступки Канаді. Це було сказано американським президентом на умовах неоприлюднення, в іншому разі, якщо ця його репліка набуде розголосу, він пообіцяв, що угода між двома країнами буде неможливою. Утім, висловлювання глави Білого дому згодом у цей же день було процитоване виданням Toronto Star. Це викликало гостру негативну реакцію Трампа, який у своєму Twitter звинуватив Bloomberg у "грубому порушенні" домовленості. "Що ж, ще один випадок непорядної журналістики. Я до цього звик. Принаймні, Канада знає мою позицію!" - написав Трамп.

NAFTA - одна з найбільших у світі зон вільної торгівлі, створена трьома країнами в 1994 році. Угода забезпечує фактично безперешкодний рух товарів та послуг між США, Мексикою та Канадою. Особливо важлива угода для Мексики, 80 відсотків експорту якої йдуть до США.